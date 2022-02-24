讓她去坐牢！女屢住霸王屋 檢起訴求處不得易科罰金之刑

台中地檢署指控李女「犯後態度惡劣莫此為甚」，依詐欺罪起訴，聲明法院量處不得易科罰金的刑度，讓李女入獄蹲苦窯。（資料照）

2022/02/24 11:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓女子以每月3萬3000元承租陳男的房屋，前後9個月從未交房租，直到陳男提出返回房屋民事官司勝訴且強制執行，李女與家人才搬離。台中地檢署偵查時，發現她多年前也用類似手法，獲得免費入住他人房屋機會，檢方依詐欺罪起訴，並建請量處不得易科罰金之刑度，讓李女入獄。

判決書指出，李女在2017至2020年間，曾不付房租，被法院判決應遷讓房屋，2020年4月曾租用廠房，也是分文未付房租，2020年6月她向陳男誆稱，她的女兒返台，需要空間比較大的房屋，以每月3萬3000元承租陳男位於中市西屯區福雅路的房屋，租期1年，從2020年7月15至2021年7月14日，她還說服陳男，讓她在2020年7月14日先入住。

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不料，李女入住之後，卻沒有繳納房租，陳男只好對陳女的丈夫、兒子，提出返還房屋的民事訴訟，2021年4月7日勝訴且強制執行，李女與家人才遷出。

台中地檢署將李女依詐欺得利罪起訴，檢方強調，李女多年來用類似手法，獲得免費入住他人房屋的利益，且又食髓知味欺騙陳男，導致屋主陳男得奔波提起民事訴訟、強制執行等司法程序，偵查時李女又矢口否認犯行，甚至為了脫免罪責而空言指責檢察官辦案偏頗，犯後態度惡劣莫此為甚，「如此行為得予輕縱，實在有違法律正義等情，請與從重量刑，並建請量處不得易科罰金之刑度，以儆效尤。

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