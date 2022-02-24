為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    讓她去坐牢！女屢住霸王屋 檢起訴求處不得易科罰金之刑

    台中地檢署指控李女「犯後態度惡劣莫此為甚」，依詐欺罪起訴，聲明法院量處不得易科罰金的刑度，讓李女入獄蹲苦窯。（資料照）

    台中地檢署指控李女「犯後態度惡劣莫此為甚」，依詐欺罪起訴，聲明法院量處不得易科罰金的刑度，讓李女入獄蹲苦窯。（資料照）

    2022/02/24 11:13

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市李姓女子以每月3萬3000元承租陳男的房屋，前後9個月從未交房租，直到陳男提出返回房屋民事官司勝訴且強制執行，李女與家人才搬離。台中地檢署偵查時，發現她多年前也用類似手法，獲得免費入住他人房屋機會，檢方依詐欺罪起訴，並建請量處不得易科罰金之刑度，讓李女入獄。

    判決書指出，李女在2017至2020年間，曾不付房租，被法院判決應遷讓房屋，2020年4月曾租用廠房，也是分文未付房租，2020年6月她向陳男誆稱，她的女兒返台，需要空間比較大的房屋，以每月3萬3000元承租陳男位於中市西屯區福雅路的房屋，租期1年，從2020年7月15至2021年7月14日，她還說服陳男，讓她在2020年7月14日先入住。

    不料，李女入住之後，卻沒有繳納房租，陳男只好對陳女的丈夫、兒子，提出返還房屋的民事訴訟，2021年4月7日勝訴且強制執行，李女與家人才遷出。

    台中地檢署將李女依詐欺得利罪起訴，檢方強調，李女多年來用類似手法，獲得免費入住他人房屋的利益，且又食髓知味欺騙陳男，導致屋主陳男得奔波提起民事訴訟、強制執行等司法程序，偵查時李女又矢口否認犯行，甚至為了脫免罪責而空言指責檢察官辦案偏頗，犯後態度惡劣莫此為甚，「如此行為得予輕縱，實在有違法律正義等情，請與從重量刑，並建請量處不得易科罰金之刑度，以儆效尤。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    扯！奧客拒繳房租 還到房東家潑紅漆
    2021/10/07 00:21

    扯！奧客拒繳房租 還到房東家潑紅漆
    房租糾紛找警當和事佬 眼尖警員意外查獲房客藏毒
    2021/07/20 11:21

    房租糾紛找警當和事佬 眼尖警員意外查獲房客藏毒

    換房子 也換生活 昭揚天鋭越換越好
    時力黨團將提紓困條例修正草案 延長積欠房租終止契約期限
    2021/07/06 15:32

    時力黨團將提紓困條例修正草案 延長積欠房租終止契約期限
    蘇大媽欠2年房租拒搬！家當被法拍 房東掏錢買下收回房子
    2020/12/08 18:19

    蘇大媽欠2年房租拒搬！家當被法拍 房東掏錢買下收回房子

    郭婷筠胖到身體發警訊 靠它重拾健康
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播