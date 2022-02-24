輔導室主任偽造學生家訪紀錄詐車馬費 判刑半年

橋頭地方法院。（記者蔡清華攝）

2022/02/24 07:38

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市某國中林姓教師兼輔導室主任，2016年負責執行校內20名有學習適應困難或特殊行為之學生家訪業務，隔年1萬6千元訪視車馬費核銷後，被人檢舉並無訪視之實，林姓教師為免東窗事發，偽造學生家訪紀錄，遭函送法辦，林案發後申請退休，橋頭地院依業務登載不實罪，判刑半年，得易科罰金18萬元。

判決指出，林姓女教師2013年起至退休前，擔任該校教師兼輔導室主任，負責推展各項輔導工作，2016年執行國教署「推展親職教育活動」之「個案家庭輔導」，針對有學習適應困難或特殊行為學生，由學校結合社區資源擬具個案家庭輔導方案後，進行家庭訪視，建立訪視紀錄表。

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個案每次訪視費用為200 元，該校共有20名學列為訪視目標，每一個案家訪最多2次為原則，合計編列1萬6千元，該項計劃費用核銷之後，隔年1、2月間遭人檢舉並無家訪之實。

被告則否認有登載不實，辯稱，曾自行前往，但部份因地址錯誤而訪視未遇，或家長事後記錯日期，自己部份對於實際完成訪視日期已不復記憶，未能在表定時間與家長當面接觸。

橋頭地院審理時，傳訊個案學生家長多稱林姓教師是在2017年後約訪，認定林遭人檢舉後，為免東窗事發，始積極補行訪視，並依照表定日期製作不實之家訪紀錄表，以與經費核銷及加班請示單所載日期一致。

合議庭審酌被告悖於職責所託，犯後於偵、審中始終否認犯行，甚不惜蔑稱學生家長亂詞誣指，難認有何悔意，但參酌被告其事後多已補行訪視，對於學生權益之影響尚非重大，依業務登載不實罪，判刑半年，得易科罰金。可上訴。

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