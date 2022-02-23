2/23 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落桃園

今晚（2月23日）開獎的第111000046期今彩539頭獎開出1注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/02/23 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月23日）開獎的第111000046期今彩539頭獎開出1注，由桃園市龜山區萬壽路二段981號「萬得利商行」開出；第111000046期雙贏彩，頭獎摃龜。

第111000046期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、05、06、10、11、12、13、20、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共152注中獎，每注可得500元；肆獎共1939注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第111000046期今彩539中獎號碼為「02、11、16、28、38」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共334注中獎，每注可得2萬元；參獎共9365注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3834注中獎，每注可得50元。

第111000046期39樂合彩中獎號碼為「02、11、16、28、38」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共535注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4205注中獎，每注可得1125元。

第111000046期3星彩中獎號碼為「406」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000046期4星彩中獎號碼為「9163」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法