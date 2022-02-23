法院裁定150萬交保 涉貪通霄鎮長籌不出錢...先還押

通霄鎮長陳漢志（右）自去年9月起被羈押，苗栗地方法院今天下午召開延押庭，諭知150萬元交保，不過陳籌不出交保金，再度還押，待籌足後才能獲保釋。 （翻攝自通霄鎮公所）

2022/02/23 18:59

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣通霄鎮長陳漢志，利用公所經辦太陽能光電業者申請專區等案，涉嫌收受回扣，被苗栗地方檢察署依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴，陳漢志自去年9月起被羈押。苗栗地方法院今天下午召開第2次延押庭，裁定150萬元交保，不過陳漢志籌不出交保金，再度還押，待籌足後才能獲保釋。

苗栗地檢署於去年9月間指揮法務部調查局苗栗縣調查站等單位大動作搜索，帶回陳漢志與部分公所人員、業者偵辦。檢方偵結，將陳漢志與前公所機要秘書陳志豪、現任機要秘書林國驊、公所無給職顧問黃晏樂、業者蔡弘懋等人依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴。

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陳漢志於檢調偵查期間，因未就案情交代清楚，於去年9月起被羈押，期間也一度被延押。由於他的羈押期限到明天，苗栗地院下午召開第2次延押庭，合議庭法官原裁定延押，不過陳當庭提出交保請求，經法官討論，裁定150萬元交保。不過，陳漢志一時籌不出交保金，今天再度還押，待籌足保金後才能獲保釋。對此，苗栗地檢署表示，會研議是否提出抗告。

檢方偵查，陳漢志、陳志豪、林國驊、黃晏樂等人，於2019年間趁辦理「通霄鎮太陽能光電招租案」機會，曾向另一業者索賄，但因未達共識未收取；陳漢志、林國驊於同年向能旺公司負責人蔡弘懋要求賄賂，並將招標前秘密電子檔案（包含位置面積圖等相關資料）洩漏給蔡弘懋，以便蔡弘懋得以提前估算金額並找金主出資參與競標，讓能旺公司順利擔任下游架設太陽能板統包廠商，蔡弘懋也因此交付107萬元給陳漢志。

不過，陳漢志雖坦承收受蔡弘懋所交付的107萬元，但與林國驊否認相關犯行，對107萬元款項交代不清，被羈押至今。

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