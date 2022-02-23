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    法務部研擬提高書記官職等 「三專生」再上二審補實

    法務部長蔡清祥表示，將研議提高書記官的職等與待遇，協助檢察官辦案。（記者吳政峰攝）

    法務部長蔡清祥表示，將研議提高書記官的職等與待遇，協助檢察官辦案。（記者吳政峰攝）

    2022/02/23 17:50

    〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官偵查案件耗時費力，輔助人力短缺，法務部除了向行政院爭取到4年增加600人，還研擬提高書記官職等與薪水，授權處理更多業務；此外，首次上二審歷練3年的檢察官（俗稱三專生）回一審後，也擬設計成第二次上二審就可補實。

    法務部長蔡清祥今天（23日）說，對於三專生回一審後，原制度規劃「第三次」上二審有實缺機會，將研議朝「第二次」上二審，即有實缺機會來規劃，以兼顧二審業務的順利推動。

    人力不足部分，蔡清祥指出，從2018年至2021年，法務部總計請增檢察人力397人， 2022年至2025年，更請增檢察人力600人，馳援檢察官辦案及其輔佐人力之馳援。

    至於有聲音希望能配置助理，蔡清祥分析，增設助理需要修正「法院組織法」，屬於大工程，緩不濟急，他已請人研議提高書記官的職等與敘薪，讓書記官不僅僅是從事記錄等文書工作，更能實際上協助檢察官辦案。

    少數另有生涯規劃而離職的檢察官，蔡清祥給予尊重，他也認為，除了金錢，為國家與人民追訴犯罪亦是人生的一種目標，對於默默在崗位上付出、敬業認真、辛勞付出的檢察官們，他給予由衷的感謝，也非常珍惜這些菁英。

    蔡清祥細數近年來在環保、食安、綠能、民生、婦幼保護等與民眾權益攸關案件表現亮眼的檢察官名字，直言「你們的努力我都看到了！」未來在拔擢優秀人才的時候，絕對不會忽略這些人。

    蔡清祥說，三專生回到一審後，由各地檢進行事務分配，因地制宜，例如：擔任立案審查中心、試行調解中心等主任，把二審經驗傳承給年輕檢察官，擔任帶領的角色。

    另外，三專生多是主任檢察官、甚至是曾擔任過襄閱主任檢察官，具有豐富一、二審辦案經驗及行政事務的歷練，蔡清祥也會視其資歷，讓一部分適合回到一審擔任資深檢察官，提高定罪率；一部分提拔接受其他司法行政職務，讓三專生適才適所。

    至於是否有「萬年檢察長」問題？法務部說，檢察官升遷，均循現行制度，例如派任檢察長，必須先經由檢審會入圍，後面才會由部長圈選。部長無從逕行指派所謂的「萬年檢察長」。

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