喝酒別開車！ 竹縣公布酒後代駕費率

新竹縣今天公布酒後代駕費率。（圖由縣府交旅處提供）

2022/02/23 15:05

〔記者黃美珠／竹縣報導〕防制境內酒駕悲劇發生，新竹縣政府交通旅遊處透過新竹區監理所整合台灣大車隊，今天公布境內的酒駕代駕費率，10公里內的路程，晚上7點到深夜10點59分一律收費650元，深夜11點到次日凌晨1點59分收費800元，凌晨2點到清晨6點59分收費1000元。如果路程超過10公里的，每2公里加收100元，不足2公里的以2公里計算。希望透過資訊的透明化，提升民眾尋找代駕的接受度。

縣府交旅處處長游志祥說，目前聯絡台灣大車隊除可用手機或是市話直播55688，另外也可以下載手機APP或是透過4大便利超商代為聯繫。未來會持續媒合業者擴大服務量能。

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縣府表示，去年新竹縣共取締酒駕878件，因酒駕致185人受傷、10人死亡，較前年相比，受傷人數雖減少13%，但死亡人數增加100%，尤其去年全國酒駕事故死亡人數有反轉上升的趨勢。

所以縣府警察局在轄內易發生酒駕肇事路段，執行全國性取締酒後駕車專案勤務，並於重要路口、餐廳、飲酒場所等，實施防治酒駕預防宣導，持續編排取締酒駕勤務，特別針對清晨宿醉、午宴及晚宴飲酒等加強取締。

為有效防制酒後駕車造成交通事故，新竹縣道安會報除協請縣府財政處、警察局透過不同管道持續宣導「酒後不開車」，並與新竹區監理所盤點本縣境內計程車隊，建立且公布「酒後代駕服務」並提供參考費率，提供資訊透明化及提升民眾接受度。

新竹縣長楊文科（左2）先前夜間參與反酒駕宣導，鄭重告知鄉親竹縣是酒駕零容忍城市。（圖由縣府提供）

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