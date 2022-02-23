新北檢推動多元戒毒 入住戒毒村首度列緩起訴條件

新北地檢署檢察長徐錫祥（左三）、法務部保護司長毛有增（左二）、新北市立聯合醫院長項正川（右三）、衛福部八里療養院長張介信（右二）、晨曦會牧師劉民和（右一）共同啟動同推對轉輪、象徵「轉動多元戒毒」。（記者王定傳攝）

2022/02/23 13:59

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署積極推動毒品緩起訴多元處遇，除結合醫院進行醫療戒癮及社區面建立就業服務處平台，最特別的是，對於有環境改造意願者，首度將入住基督教晨曦會戒毒村列入緩起訴條件，且未來將新的說明會與醫療端結合，讓緩起訴人一次報到即可完成法律及醫療端評估，新北檢檢察長徐錫祥今日在記者會表示：「期能以便民、效率，提高戒癮治療成功率」。

據了解，在毒品緩起訴多元處遇推動前，吸毒者原本只能接受戒癮治療，去年多元處遇上路後，新北檢共有3種方案可選擇，第一是醫療面，結合新北市毒防中心，由新北市立聯合醫院、衛福部八里療養院、亞東醫院醫師帶領精神醫療團隊，進行毒品成癮案件醫療戒癮。

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第二是社區處遇面，特別建立就業服務處平台，於復歸課程安排吸毒者適才就業及職能訓練的資源。

第三則是，有環境改造意願者，首度將入住基督教晨曦會戒毒中途之家列入緩起訴條件，落實多元處遇戒除毒癮目標。

不過，由於原本吸毒者得先到地檢署參加說明會，再到醫院評估，檢察長徐錫祥力推「一站式新案說明會」，未來吸毒者到醫院即可同時完成法律及醫療評估。

新北檢今日在聯合醫院板橋院區召開「轉動多元戒毒、人生走向幸福」記者會，法務部保護司長毛有增、新北檢主任檢察官蕭擁溱、新北市立聯合醫院長項正川、衛福部八里療養院長張介信、新北市政府衛生局科長杜仲傑、晨曦會牧師劉民和等人均參與。

徐錫祥在致詞時表示：「一站式的新案說明會，將毒品防制金三角的毒防中心、醫療機構、地檢署資源集中，讓當事人一次出席說明會，即可知道日後應遵守的緩起訴法令、替代療法補助規範及由主治醫師進行處遇方案評估，期能以便民、效率，提高戒癮治療成功率」。

因應疫情，各醫療機構需集中資源於防疫相關工作，相當辛勞，新北地檢也因應防疫需求調整執行方法，拍攝「毒品多元處遇新案說明會」教學影片，透過認證制度，可達遠距教學之目標，為提高受緩起訴人上課專注度，影片邀請新北市消防局月曆帥哥美女拍攝短片，再由檢察官講解緩起訴制度、精神科醫師說明戒癮歷程。

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