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    首頁　>　社會

    台東通緝犯躲到新北三芝 竟在海邊搭帳篷待了4個月

    新北警淡水分局進行低溫查訪，在三芝保安林內一處帳篷，赫見躲藏4個月的朱姓竊盜通緝犯，及時帶他回所保暖，並押解歸案。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警淡水分局進行低溫查訪，在三芝保安林內一處帳篷，赫見躲藏4個月的朱姓竊盜通緝犯，及時帶他回所保暖，並押解歸案。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/02/23 14:06

    〔記者吳仁捷／新北報導〕台東市朱姓男子涉及竊盜案被通緝，從台東逃亡到新北，棲身三芝保安林躲避查緝，未料近來寒流，警方進行防寒查訪，發現保安林有處帳篷，趨前詢問是否需協助，朱男見警上門支支吾吾，警方一查赫見朱男被通緝犯，帶回歸案，隨後發現朱男些微失溫，全身發白，警方帶他返回派出所給予保暖衣物、熱水，讓朱男免於受凍，隨後押解他歸案。

    冷氣團發威，北台灣低溫、雨勢不斷，淡水、三芝地區體感溫度甚至不到10度，淡水警分局後厝派出所所長尹宏德、警員鄭浩哲2人沿海岸線巡視，擔心釣客、衝浪客在惡劣天氣下仍從事海上活動，警方巡經沙灘防風林時，發現樹林內有頂帳篷，屋外還許多食用過食物、飲水，有人居住跡象，員警擔心低溫下住民發生意外，趨前關心，帳蓬內男子透露到該處野炊，警方見他支支吾吾，一查赫見他竟是臺東地檢署發布的竊盜通緝犯，立即將他上銬逮捕，依法解送歸案。

    朱男辯稱，他為躲避檢警追緝，從台東到三芝海邊，4個月來防風林搭帳蓬躲藏，晝伏夜出，吃喝靠超商即食品或泡麵，飲水取用公園自來水，使用攜帶式瓦斯爐煮食，由於帳篷搭設在防風林內，非常隱蔽，不靠近察看不容易被發現，但最終還是被警方識破查獲。

    淡水警分局呼籲，法網恢恢疏而不漏，切勿以身試法，也提醒民眾如果有司法案件收到法院傳票時，務必依指定庭期到案，以免遭到通緝，成為警方查緝的對象。

    新北警淡水分局進行低溫查訪，在三芝保安林內一處帳篷，赫見躲藏4個月的朱姓竊盜通緝犯。（記者吳仁捷翻攝）

    新北警淡水分局進行低溫查訪，在三芝保安林內一處帳篷，赫見躲藏4個月的朱姓竊盜通緝犯。（記者吳仁捷翻攝）

    朱姓竊盜通緝犯在三芝海邊躲了4個月。（記者吳仁捷翻攝）

    朱姓竊盜通緝犯在三芝海邊躲了4個月。（記者吳仁捷翻攝）

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