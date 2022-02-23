疫情影響繳不出罰鍰 新北分署同意經濟困難「寬緩執行」

陳男（坐者）至新北分署辦理分期繳納後，由書記官陪同至出納室繳納第1期款項1萬元。（記者王定傳翻攝）

2022/02/23 12:52

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署辦理「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，其中2名拒絕酒測的男子，因受疫情影響，無法續向裁罰機關分期繳納罰鍰，而被移送執行，經新北分署現場訪視及禁止車輛異動後，同意他們辦理分期繳納，新北分署表示除強力執行酒（毒）駕裁罰案件外，仍會給予遭遇經濟困難者「寬緩執行」。

新北分署指出，43歲的陳男於2019年7月7日上午9時22分，騎機車在新北市中和區立德街遇警察攔檢，因拒絕酒測，被罰18萬，陳男自動繳納12萬元，剩餘的6萬元於去年11月間移送新北分署執行。

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新北分署指出，陳男另因利用道路作為工作場所，被警方裁罰1800元，前年間移送新北分署執行無著，於去年10月間再度移送新北分署執行，共欠繳罰鍰6萬1800元。

新北分署執行人員在農曆春節前至其住家現場執行，經營乾洗店的陳男父親在場表示，陳男僅偶爾回來，會轉交「執行通知書」；陳男在農曆春節後親至新北分署向書記官表示，他在市場擔任搬運工，之前均正常向移送機關分期繳納，其後因疫情影響，導致市場生意衰退，收入不穩定，一時週轉不過，才未繼續繳納。經審酌陳男經濟狀況後，同意其分6期，每期繳納1萬元。

新北分署並指出，另一名43歲的黃男於前年3月4日深夜11時31分，騎車在中和區南工路遇警察攔檢，因拒絕酒測被罰18萬元，他自動繳納3萬元，餘15萬元於今年1月間移送新北分署執行。

新北分署指出，黃男另於前年4月29日行駛於高速公路，以手持方式使用行動電話被罰3000元，又因未繳納停車費再罰300元，均於今年1月間移送新北分署執行，共欠繳罰鍰15萬3300元。

新北分署查得黃男名下有1部2016年份福特汽車，於今年2月14日發函囑託監理機關禁止車輛異動後，黃男於2月15日由同鄉友人陪同，親至新北分署向書記官表示，他在工程公司上班，月薪約6萬元，每月需償還車貸2萬500元及紓困貸款3500元，而太太從事美甲業，收入不穩定，夫妻還要扶養3個小孩，無法一次繳清罰鍰。經審酌黃男經濟狀況後，同意其分30期，每期繳納5000元，並由陪同的同鄉友人書立擔保書作保。

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