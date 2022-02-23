一兆兩千億的好菌？疫情收入減 電商斜槓賣毒混裝「益生飲」

警方查獲印有「益生飲」的毒品。（警方提供）

2022/02/23 12:37

〔記者許國楨／台中報導〕原是網路電商的林姓男子，聲稱受到疫情影響收入變差，竟組成販毒集團透過網路平台販毒，誇張的是，林嫌為掩人耳目，毒品外包裝居然印著「益生飲」字樣，還附上「一兆兩千億的好菌」標語，與市售營養商品如出一轍，案經警方查獲最近起訴，警方呼籲民眾，毒品包裝以假亂真，容易誤食，務必提高警覺。

台中市刑大偵四隊去年7月間根據毒品案向上溯源並報請檢方指揮偵辦，發現原是電商的27歲林姓男子，平時在網路購物平台販售服飾、食品、雜貨，疑因疫情期間收入不佳，加上有管道可取得毒品，為開拓財源竟夥同分別25歲、23歲的江姓、管姓男子在手機通訊軟體微信，成立「發財當舖」群組販毒，分工負責保管、分裝與協助販賣運輸毒品。

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警方經連月調查去年底收網抓人，查扣第三級毒品K他命12小包（毛重約50公克）、毒品咖啡包240包（毛重約1218公克）、液態毒果汁瓶8罐（毛重56公克）、及工作手機4具、毒品分裝袋、K盤等贓證物，誇張的是，其集團販售的毒品沖泡品印有「益生飲」字樣，還附上「一兆兩千億的好菌」標語。

由於外包裝唯妙唯肖，與市售營養商品如出一轍，單看外表根本無從識別，在警方檢測下才發現竟是第三、四級新興毒品，而全案經檢方偵結後，最近以可處3年以上、10年以下有期徒刑的組織犯罪防制條例，以及7年以上有期徒刑的毒品危害防制條例罪嫌起訴在案。

台中市刑大表示，近年毒販動起歪腦筋不斷將新興毒品包裝推陳出新，民眾從外觀根本無法辨別是毒品，容易造成誤食以致染上惡習，除呼籲民眾勇於拒絕毒品，更嚴正宣示將持續針對毒品案件刨根溯源，防制新興毒品氾濫危害民眾健康。

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毒品外包裝除「益生飲」字樣，竟還附上「一兆兩千億的好菌」標語。（警方提供）

警方查獲的液態毒果汁。（警方提供）

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