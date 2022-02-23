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    慢性病也住院！高雄霖園醫院與病患聯手 爽詐健保費、保險金逾2億

    霖園醫院和病患聯手爽詐健保費、保險金逾2億，院長和病患共17人被起訴。（翻攝臉書）

    霖園醫院和病患聯手爽詐健保費、保險金逾2億，院長和病患共17人被起訴。（翻攝臉書）

    2022/02/23 11:18

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄霖園醫院被檢調查出與病患聯手，讓不用住院僅需追蹤治療的慢性病患，入住病房詐領保險金，醫院也向健保局詐領病房費，不法行為10年賺逾2億元，雄檢偵查後將吳姓院長和病患共17人依詐欺、醫師法等罪起訴。

    檢方指出，2011年1月起，霖園醫院安排15名罹患慢性病，無需住院治療僅需追蹤的病患住院，由吳姓院長（59歲）指示不具備醫師資格的莊姓、方姓、邱姓和黃姓醫療秘書，趁夜間值班時替住院病患開立用藥，再偽蓋醫師職章，藉此向健保署虛報診療費。

    吳姓院長再找來李姓護理師，負責照顧這些病患並執行醫生職務，開立醫囑給患者口服用藥或點滴，再向健保署虛報健保住院醫療費用，統計從2011年1月至2020年11月，吳姓院長以此手法，共詐取健保醫療病房費1億8千多萬元、醫療護理費170萬餘元。

    柯姓等15名無需住院的病患，則在醫院協助下，拿著開立與事實不符的診斷證明書，分別向友邦、明台、南山、國泰等共14家保險公司申請醫療保險理賠，檢調查出3年來他們共得手1千8百多萬。

    其中，在小吃部上班的柯姓女子，一家5口年繳保費達46萬餘元，但全家扣掉失業的丈夫、年邁的媽媽和兩個未成年孩子，只有她一人有工作，但3年來，再加上她哥哥，柯姓家族總共申請保險理賠金400萬元，她偵訊時僅坦承用拿到的理賠金來繳保費，但否認涉詐保險金，但仍被檢方認定是她全家族的「生財管道」。

    檢調於2020年9月發動搜索後，帶回吳姓院長和病患共17人到案，但吳姓院長否認犯行，僅坦承有指示莊姓等4名醫務秘書代行醫師職務；部分被告坦承犯行，但大部分人都否認涉案，檢方偵結後認定他們犯罪事實明確，依法提起公訴。

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