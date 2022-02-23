板橋情殺命案！警消破門驚見女遭勒斃 男刀傷深及肺臟

板橋區金門街某社區傳情殺命案。（記者徐聖倫翻攝）

2022/02/23 09:00

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市板橋區傳情殺命案！昨晚間9時許，110接獲報案指稱1名男子要輕生，警方、消防趕抵，然而該戶遲遲沒人應門，眾人馬於是破門而入，卻見一對男女倒臥床上，男子胸口刀傷深及肺臟，女子則遭人勒斃，雙雙送醫，但女子仍急救未果身亡，男子經手術撿回一命。警方初步調查，應是男子因感情因素勒斃女友後自殺未遂，詳細案情仍在釐清中。

據了解，這對情侶分別為35歲張姓男子與28歲黃姓女子，2人在板橋區金門街某社區租屋同居。報案人為情侶的友人，而近日張男與黃女感情不睦，張男昨晚間向友人透露輕生念頭，友人於是報警處理。

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警、消趕抵發現沒人應門，於是破門而入，沒想到張男、黃女倒在床上，張男胸口有兩處刀傷，其中一刀深及肺部，黃女則是早已斷氣，初步看來是被人勒斃，於是兩人雙雙送醫急救。黃女經急救無效身亡，張男則在緊急手術後撿回一命，目前正於病房休養中。

警方表示，初步看來應為張男將黃女徒手勒斃後尋死，怎料自殺未遂。警方說，目前張男仍無法製作筆錄，將待其身體狀況稍有好轉後才能應訊，全案目前朝殺人罪嫌進行偵辦。

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