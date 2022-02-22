2/22 大樂透、今彩539、雙贏彩 頭獎均摃龜

今晚（2月22日）開獎的第111000025期大樂透、第111000045期今彩539、第111000045期雙贏彩頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2022/02/22 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月22日）開獎的第111000025期大樂透、第111000045期今彩539、第111000045期雙贏彩頭獎均摃龜。

第111000025期大樂透中獎號碼為「03、21、22、34、37、40，特別號：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共31注中獎，每注可得6萬2599元；肆獎共87注中獎，每注可得1萬4339元；伍獎共1733注中獎，每注可得2000元；陸獎共2457注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬6109注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1823注中獎，每注可得400元。

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第111000025期49樂合彩中獎號碼為「03、21、22、34、37、40」，四合共9注中獎，每注可得20萬元；三合共91注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3140注中獎，每注可得1250元。

第111000045期雙贏彩中獎號碼為「02、07、08、11、12、13、15、16、17、18、22、24」，頭獎摃龜；貳獎6注中獎，每注可得10萬元；參獎共119注中獎，每注可得500元；肆獎共1326注中獎，每注可得100元。

第111000045期今彩539中獎號碼為「08、13、23、25、37」，頭獎摃龜；貳獎共217注中獎，每注可得2萬元；參獎共7358注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬476注中獎，每注可得50元。

第111000045期39樂合彩中獎號碼為「08、13、23、25、37」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共285注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1411注中獎，每注可得1125元。

第111000045期3星彩中獎號碼為「831」，正彩共29注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000045期4星彩中獎號碼為「1757」，正彩共14注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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