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    想帶女友吃大餐沒錢 粗工偷潛工地偷鐵條

    哀姓男子將偷來的300公斤鐵條都藏在甘蔗田裡。（民眾提供）

    哀姓男子將偷來的300公斤鐵條都藏在甘蔗田裡。（民眾提供）

    2022/02/22 20:10

    〔記者王捷／台南報導〕哀姓粗工雖然一天可以賺一千多元，但是他家境不好，又疑似想帶女友吃大餐，所以跟其他年輕的粗工策畫偷走工地的鐵條，他們一夥人連偷了4處工地，還擔心太快銷贓被發現，先把價值10多萬、共300公斤的鐵條藏在甘蔗田裡，不過警方獲報後展開追查，找到哀男帶回警所製作筆錄，但他雖然持有贓物，但依據刑事訴訟法規定，哀男並不算現行犯，因此警方在訊後將哀男等人依竊盜罪函送。

    20多歲的哀男靠當粗工維生，由於最近缺工，他的工資還算不錯，但是他的家境不好，花錢又不節制，在發現工地鐵條不會特別保管後，他動起歪腦筋，因此找來另外3名共犯潛入工地偷搬鐵條，從這個月開始陸續到四間工地偷鐵條，警方在接獲報案後，發現可能都是同一組人馬犯案，所以跨轄區組成了專案小組，調閱監視器後鎖定了哀男等人的身分。

    哀男這組人馬犯案速度很快，警方擔心在聲請拘票的期間哀男又犯案，因此在掌握銷贓場所以及嫌犯的動向後，警方就先收網，將哀男等人帶回派出所，但哀男住家等處都沒有鐵條，在警方追問下，哀男才說因為擔心一次變賣太多鐵條太顯眼，所以將偷來的鐵條都先丟在數公里的甘蔗田裡，最後警方在甘蔗田裡起出約300公斤的鐵條。

    雖然警方起初贓物，但是這不符合刑事訴訟法對現行犯的規定，因此在偵訊後將全案函送。

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