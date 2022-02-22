走私中國香菇漁船沒收向共犯求償 法官：契約違反公序良俗無效

新北地院。（資料照）

2022/02/22 16:20

〔記者王定傳／新北報導〕2017年間，蔡姓漁船主與張姓男子等人合作走私中國香菇等物來台被抓包，蔡男的漁船被扣，張男簽本票承諾賠償500萬元，蔡男拿著這些本票提訴要求張男賠償；新北地院法官認為，此賠償契約顯已違反國家社會一般利益及道德觀念，簽訂契約的動機是共謀犯罪，違反公序良俗而無效，判張男免賠，可上訴。

本案發生於2017年間，蔡男除與張男合作外，另涉及走私、行賄案，2人都被判刑；蔡男去年向新北地院提訴指出，張男為誘使他配合走私，不僅冒充國安人員身分施壓，並承諾走私後，若漁船被法沒收，同意賠償，2016年間，他走私被查獲交保後，告知張男漁船已被扣押，張男隨即簽發500萬元本票10紙承諾賠償。

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張男抗辯稱，他並未參與走私，是友人邀他去港口看運送香菇，不知他們竟走私猴頭菇被查獲，他也是被害人，事前並不知道對方要走私，事後蔡男叫他簽發本票，說要替他出氣，事後他覺得不對，才去警局報遺失。

法官調查後判定，雙方確實有賠償漁船遭沒收損失的契約關係存在，但其目的在於促使或引誘蔡男同意犯罪行為，此賠償契約顯已違反國家社會一般利益及道德觀念，簽訂契約動機在共謀犯罪行為，違反公序良俗而無效，可上訴。

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