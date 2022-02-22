為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中輾屍、黑槍案主角又涉案拒入監 警循線逮人

    彭嫌因案判刑拒入監逃亡，台中市刑大循線逮人。（圖由警方提供）

    彭嫌因案判刑拒入監逃亡，台中市刑大循線逮人。（圖由警方提供）

    2022/02/22 14:45

    〔記者許國楨／台中報導〕曾在知名國片客串演出黑幫小弟，也是昔日震驚社會的輾屍案主角彭偉明（37歲），去年初鎖定一間當舖瘋狂掃射後攜槍投案判刑，該案二審審理中，但他早在涉下槍擊案前就已涉及北部一起暴力討債案，經判刑確定拒入監逃亡，台中市刑大查出他四處流竄唯恐危及治安，前天掌握行蹤後循線逮人，解送歸案。

    2011年5月，當時年僅26歲的彭嫌在中市文心路開車撞死黃姓婦人，警方到場處理，彭的張姓友人率多名同屬某車隊的黑衣人到場，先對員警咆哮發生肢體衝突，張另外開車直闖封鎖區，還輾過黃婦遺體示威，引起社會撻伐，3天後兩人在媒體前從殯儀館入口，一路跪爬到黃婦靈前上香道歉。

    但事實上，彭嫌在案後仍惡性不改，還恐嚇毆打黃婦胞弟逼簽和解書，難怪當時就有人認為彭嫌是在壓力下配合演出下跪戲碼，根本不是真心道歉！果不其然，當年8月彭嫌率眾到彰化暴力討債，向被害人嗆聲恐嚇台中「輾屍案」的新聞人物就是他，揚言要對方好好償還債務。

    當時也有網友起底，彭曾在電影「艋舺」臨演黑道小混混，去年1月3日，彭持改造長槍，對著台中一間當鋪與當鋪前的一輛轎車不斷掃射，連開了62槍後才停手，隨後攜槍投案，該案雖未釀傷亡，卻創下中市治安史上瘋狂掃射最多槍的槍擊案，台中地院在去年9月依槍砲、殺人未遂，判彭5年10月，全案上訴二審審理中。

    而彭在2019年間，與共犯在新北市三重區暴力討債，相約債務人在一家海鮮餐廳後，與共犯持電擊器電擊被害人，甚至將被害人挾持到台中汽車旅館內拘禁，以皮帶毆打，逼被害人簽本票，案經新北警方查獲後，將彭依傷害、妨害自由、恐嚇取財等罪移送法辦，歷經訴訟新北地院判刑1年2個月確定並發監執行。

    但彭因未到案在去年11月間遭發布通緝，逃亡期間皆在中市四處流竄躲避查緝，因過去彭多在中市活動，台中市刑大大隊長林明佐為淨化治安，降低治安變數，指示偵五隊調查，經運用科技整合情資系統進行大數據分析，掌握彭位在北區租住處後逮捕歸案，發監執行。

    彭嫌昔日因涉案就曾被警方逮捕。（資料照）

    彭嫌昔日因涉案就曾被警方逮捕。（資料照）

    警方訊後將他解送歸案。（圖由警方提供）

    警方訊後將他解送歸案。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    刑警栽「黑槍」？ 法官斥：重大瑕疵
    2021/12/03 06:54

    刑警栽「黑槍」？ 法官斥：重大瑕疵
    北中南1日3起自轟案／治安隱患 警署：掃蕩黑槍
    2021/11/01 05:30

    北中南1日3起自轟案／治安隱患 警署：掃蕩黑槍

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    「對不起媽媽…」台中擁槍男遇捕自轟
    2021/11/01 05:30

    「對不起媽媽…」台中擁槍男遇捕自轟
    黑槍比高雄多？ 新北市警局：治安良好
    2021/04/19 19:51

    黑槍比高雄多？ 新北市警局：治安良好

    勿貪小便宜！塑崩褲太「俗」恐有詐
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播