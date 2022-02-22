台中輾屍、黑槍案主角又涉案拒入監 警循線逮人

彭嫌因案判刑拒入監逃亡，台中市刑大循線逮人。（圖由警方提供）

2022/02/22 14:45

〔記者許國楨／台中報導〕曾在知名國片客串演出黑幫小弟，也是昔日震驚社會的輾屍案主角彭偉明（37歲），去年初鎖定一間當舖瘋狂掃射後攜槍投案判刑，該案二審審理中，但他早在涉下槍擊案前就已涉及北部一起暴力討債案，經判刑確定拒入監逃亡，台中市刑大查出他四處流竄唯恐危及治安，前天掌握行蹤後循線逮人，解送歸案。

2011年5月，當時年僅26歲的彭嫌在中市文心路開車撞死黃姓婦人，警方到場處理，彭的張姓友人率多名同屬某車隊的黑衣人到場，先對員警咆哮發生肢體衝突，張另外開車直闖封鎖區，還輾過黃婦遺體示威，引起社會撻伐，3天後兩人在媒體前從殯儀館入口，一路跪爬到黃婦靈前上香道歉。

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但事實上，彭嫌在案後仍惡性不改，還恐嚇毆打黃婦胞弟逼簽和解書，難怪當時就有人認為彭嫌是在壓力下配合演出下跪戲碼，根本不是真心道歉！果不其然，當年8月彭嫌率眾到彰化暴力討債，向被害人嗆聲恐嚇台中「輾屍案」的新聞人物就是他，揚言要對方好好償還債務。

當時也有網友起底，彭曾在電影「艋舺」臨演黑道小混混，去年1月3日，彭持改造長槍，對著台中一間當鋪與當鋪前的一輛轎車不斷掃射，連開了62槍後才停手，隨後攜槍投案，該案雖未釀傷亡，卻創下中市治安史上瘋狂掃射最多槍的槍擊案，台中地院在去年9月依槍砲、殺人未遂，判彭5年10月，全案上訴二審審理中。

而彭在2019年間，與共犯在新北市三重區暴力討債，相約債務人在一家海鮮餐廳後，與共犯持電擊器電擊被害人，甚至將被害人挾持到台中汽車旅館內拘禁，以皮帶毆打，逼被害人簽本票，案經新北警方查獲後，將彭依傷害、妨害自由、恐嚇取財等罪移送法辦，歷經訴訟新北地院判刑1年2個月確定並發監執行。

但彭因未到案在去年11月間遭發布通緝，逃亡期間皆在中市四處流竄躲避查緝，因過去彭多在中市活動，台中市刑大大隊長林明佐為淨化治安，降低治安變數，指示偵五隊調查，經運用科技整合情資系統進行大數據分析，掌握彭位在北區租住處後逮捕歸案，發監執行。

彭嫌昔日因涉案就曾被警方逮捕。（資料照）

警方訊後將他解送歸案。（圖由警方提供）

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