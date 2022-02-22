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    嗶嗶哥發威！139線假警察站崗2月 車禍大減近6成

    彰化縣警局交通隊製作「嗶嗶哥」江敦霖真人尺寸人形立牌，在139線「死亡彎道」站崗，設置以來車禍件數明顯減少。 （警方提供）

    彰化縣警局交通隊製作「嗶嗶哥」江敦霖真人尺寸人形立牌，在139線「死亡彎道」站崗，設置以來車禍件數明顯減少。 （警方提供）

    2022/02/22 14:21

    〔記者湯世名／彰化報導〕嗶嗶哥發威！彰化縣139線9.2K「死亡彎道」去年發生3件死亡車禍，為防制車禍發生，縣警局交通隊以街頭指揮交通聞名的「嗶嗶哥」江敦霖為範本，製作出多面真人尺寸人形立牌的「江敦霖」加入，以真警、假警輪流站崗，執法2個月來，車禍發生件數由21件大減為9件，車禍發生率降低57%，許多用路人行經該處以為是真人執法，經過時才發現原來是「假人」，不禁莞爾一笑。

    交通隊統計，芬園鄉139線大彰路9.2K「死亡彎道」，去年共發生3起死亡車禍，沿線也取締高達1萬5000件交通違規，相關單位除把撞斷的39支防撞桿補齊，另在路肩設置紐澤西護欄，交通隊更從去年12月10日起，每天不定時派2名員警在彎道兩側定點站崗測速取締，並以交通隊街頭指揮交通聞名的「嗶嗶哥」江敦霖為範本，製作出多面真人尺寸人形立牌的「江敦霖」加入站崗，起放在彎道處加入執法，期能有效遏止競速、壓車歪風。

    交通隊統計，「嗶嗶哥」人形立牌與真人警察在9.2K輪流站崗的前2個月，共發生21件車禍事故，造成1死、15傷，在設置後的2個月，共發生9件車禍事故，除未造成人員死亡，受傷人數也降至6人，車禍發生率降低57%，

    交通隊長林世明指出，多個「江敦霖」同時出現在139線9.2K「死亡彎道」路旁，期間有用路人騎機車經過時，一度以為是真人警員站崗測照，紛紛放慢車速，但靠近一看竟然是個「假人」，不禁莞爾一笑，警方以虛虛實實的作法，果真達到讓用路人減速的效果。

    縣警局長吳坤旭也呼籲，此措施用意在提醒車友，行經該路段千萬要遵守行車速限，不要有超速行駛及壓車行為，才能確保行車安全。

    彰化縣警局交通隊製作「嗶嗶哥」江敦霖真人尺寸人形立牌，在139線「死亡彎道」站崗，用路人靠近發現是假人都莞爾一笑。 （警方提供）

    彰化縣警局交通隊製作「嗶嗶哥」江敦霖真人尺寸人形立牌，在139線「死亡彎道」站崗，用路人靠近發現是假人都莞爾一笑。 （警方提供）

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