為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    濫倒事業廢棄物清除費破10億 南檢：政府應增設土資場

    台南地檢署檢察官劉修言建議政府增設土資場，以增加國內事業廢棄物合法處理量能。（資料照）

    台南地檢署檢察官劉修言建議政府增設土資場，以增加國內事業廢棄物合法處理量能。（資料照）

    2022/02/22 14:15

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署指揮南市警並結合桃園檢方，偵辦以男子蔡燕章為首的環保犯罪集團，查出蔡男長期將中北部事業機構的營建事業廢棄物，僱人車載到台南多處國有、台糖及私人土地非法掩埋棄置，體積估計至少7萬7千多立方公尺，總清除處理費達10億6153萬餘元。承辦檢察官劉修言建議中央及地方機關，研議設立多處公有（或輔導民間設立）營建廢棄物堆置分類、及再利用處理場，增加合法處理量能。

    承辦該案的南檢檢察官劉修言在起訴書指出，國內實務上剩餘土石方不易分選乾淨，通常都會夾雜營建廢棄物，現行法規與廢棄物實際清理方式長期脫勾，營建廢棄物再利用及分類出的廢木材、廢塑膠混合物等可燃物處理量能皆不足，且處理成本費用高，經分選後產出產品的去化管道不暢通，導致合法掩護非法或非法掩埋、棄置，致營建廢棄物四處流竄、污染土地。

    劉修言表示，更何況營建廢棄物來源除了事業，未列管事業產出的廢棄物數量也相當可觀，目前對於廢棄物產量及去化量無法完全掌握，廢棄物處理量能不足問題日益嚴重，致廢棄物處理費用逐年攀升，讓不法業者有機可乘，顯見土資場容量明顯不足，建議中央管理機關營建署及地方主管機關，能研議設立多處公有（或輔導民間設立）營建廢棄物堆置分類、及再利用處理場，以增加合法處理量能，整體解決營建廢棄物四處流竄、到處非法掩埋棄置的問題。

    南檢表示，這應是近幾年來，國內破獲少見事業廢棄物非法清除費用破10億元的重大環境污染案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    濫倒事業廢棄物清除費破10億！18人被起訴求重刑
    2022/02/22 12:42

    濫倒事業廢棄物清除費破10億！18人被起訴求重刑
    台南廢棄物處理量能不足 市府：需設第3座焚化廠但要與民溝通
    2021/11/09 15:05

    台南廢棄物處理量能不足 市府：需設第3座焚化廠但要與民溝通

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    布袋農地遭偷埋廢棄物 台鹽綠能澄清：非漁電共生案場
    2021/05/12 21:31

    布袋農地遭偷埋廢棄物 台鹽綠能澄清：非漁電共生案場
    申請堆置大理石卻偷埋廢棄物 屏縣環保局逮4人送辦
    2021/05/06 12:50

    申請堆置大理石卻偷埋廢棄物 屏縣環保局逮4人送辦

    肺阻塞患者染肺炎 病況恐急速惡化
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播