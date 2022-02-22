濫倒事業廢棄物清除費破10億 南檢：政府應增設土資場

台南地檢署檢察官劉修言建議政府增設土資場，以增加國內事業廢棄物合法處理量能。（資料照）

2022/02/22 14:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署指揮南市警並結合桃園檢方，偵辦以男子蔡燕章為首的環保犯罪集團，查出蔡男長期將中北部事業機構的營建事業廢棄物，僱人車載到台南多處國有、台糖及私人土地非法掩埋棄置，體積估計至少7萬7千多立方公尺，總清除處理費達10億6153萬餘元。承辦檢察官劉修言建議中央及地方機關，研議設立多處公有（或輔導民間設立）營建廢棄物堆置分類、及再利用處理場，增加合法處理量能。

承辦該案的南檢檢察官劉修言在起訴書指出，國內實務上剩餘土石方不易分選乾淨，通常都會夾雜營建廢棄物，現行法規與廢棄物實際清理方式長期脫勾，營建廢棄物再利用及分類出的廢木材、廢塑膠混合物等可燃物處理量能皆不足，且處理成本費用高，經分選後產出產品的去化管道不暢通，導致合法掩護非法或非法掩埋、棄置，致營建廢棄物四處流竄、污染土地。

請繼續往下閱讀...

劉修言表示，更何況營建廢棄物來源除了事業，未列管事業產出的廢棄物數量也相當可觀，目前對於廢棄物產量及去化量無法完全掌握，廢棄物處理量能不足問題日益嚴重，致廢棄物處理費用逐年攀升，讓不法業者有機可乘，顯見土資場容量明顯不足，建議中央管理機關營建署及地方主管機關，能研議設立多處公有（或輔導民間設立）營建廢棄物堆置分類、及再利用處理場，以增加合法處理量能，整體解決營建廢棄物四處流竄、到處非法掩埋棄置的問題。

南檢表示，這應是近幾年來，國內破獲少見事業廢棄物非法清除費用破10億元的重大環境污染案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法