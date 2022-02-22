國中生欠同學400元不還 還找黑二代砸破頭

三重某國中生小安借錢給同班同學阿志，阿志不願還錢，反倒找來黑二代學生阿強，夥同阿良凌晨約出小安圍毆他，阿強還搬來椅頭砸破小安頭部，造成他腦震盪、縫合20餘針，家屬心疼提告，替愛子討回公道。（家屬提供）

2022/02/22 14:03

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區某國中驚傳九年級學生欠同班同學小安400元不還，還找來2名同學，3人結伴到小安住處巷口談判，一言不合3人圍毆小安，其中一名黑二代學生甚至持椅頭砸破小安頭部，造成他頭破血流，腦震盪緊急送醫縫合，家屬相當不捨，認為小安辛苦打工，借錢給同學，反遭對方圍毆打爆頭，質疑對方太惡劣，將報警討公道，更希望校方、警方約制暴力行徑。

「真的狠心疼，我弟好心借同學錢，對方擺明不還錢，竟還在住家巷口圍毆打頭打到腦震盪…這社會怎麼了」，被害國中生胞姐不捨上網敘述胞弟遭圍毆頭破血流縫合等慘狀，斥責借錢的同學擺明不還錢，還找來父親也是黑道的黑二代來圍毆、打傷弟弟，直接就拿椅頭砸傷弟弟頭部，行徑囂張、惡劣。

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警方調查，該案發生在20日凌晨4時許，三重區三和路四段與仁美街口，小安當時休假在家，因欠小安錢的阿志不想還錢，阿志找來黑二代阿強、同學阿良等人，約出小安在住家巷口談判，未料小安一現身，就遭3人圍毆，其中阿強還持巷口椅頭，猛砸小安頭部，造成他頭破血流，跑回家求助，家人帶小安就醫，到院後腦震盪及撕裂傷，幸未傷及腦部，氣憤家長隔天向校方反應，今天帶驗傷單提告。

警方調查，小安借錢給阿志後，因阿志還不出錢，刻意上網放話小安催他還錢，引起阿強、阿良等人不滿，阿志、阿強3人約出小安談判，未料小安遭伏擊，警方依少年事件處理法、妨害秩序、傷害罪嫌，將全案送交新北地院少年法庭審理，並約制相關犯行。

三重某國中生小安借錢給同班同學阿志，阿志不願還錢，反倒找來黑二代學生阿強，夥同阿良凌晨約出小安圍毆他，阿強還搬來椅頭砸破小安頭部。（家屬提供）

三重某國中生小安借錢給同班同學阿志，阿志不願還錢，反倒找來黑二代學生阿強，夥同阿良凌晨約出小安圍毆他，阿強還搬來椅頭砸破小安頭部。（家屬提供）

三重某國中生小安借錢給同班同學阿志，阿志不願還錢，反倒找來黑二代學生阿強，夥同阿良凌晨約出小安圍毆他，阿強還搬來椅頭砸破小安頭部，造成他腦震盪、縫合20餘針，家屬心疼提告，替愛子討回公道。（家屬提供）

三重某國中生小安借錢給同班同學阿志，阿志不願還錢，反倒找來黑二代學生阿強，夥同阿良凌晨約出小安圍毆他，阿強還搬來椅頭砸破小安頭部，造成他腦震盪、縫合20餘針，家屬心疼提告，替愛子討回公道。（家屬提供）

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