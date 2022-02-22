兼職球評遭降級罰款20萬提上訴 交警石明謹喊冤

交警石明瑾（右）兼任足球球評遭懲戒法院判降1級改敘，併罰款20萬，石不服上訴二審，今開庭前批評「難道體育界兼職者都不能領車馬費？」（記者楊國文攝）

2022/02/22 13:22

〔記者楊國文／台北報導〕台北市交通警察大隊萬華分隊警員石明謹，被檢舉違法兼職足球球評，8年間領取車馬費283萬多元，遭移送懲處，懲戒法院一審將他判決降一級改敘，併罰款20萬元，石明謹上訴，懲戒法院今日開庭，庭前，石批評先前報告上級獲准，最後卻遭移送、懲處，公務員服務法第14條相關規定有違憲之嫌，質疑體育界許多教練、講評都是老師、公務員兼任，「難道都不能領車馬費嗎？」

石明謹雖是交警身份，但卻是知名足球球評，不僅國內大小賽事，包含世界盃足球賽、歐洲國家盃等國際足球賽事，都可以看到他擔任球評，曝光率高。

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石明謹於2019年遭到檢舉，任職期間延宕車禍案件又違法兼職，交通大隊調查後將他記過、申誡，另外也函送台北市政府議決，最後交由懲戒法院議處。

懲戒法院去年7月判決，認為石明謹從2011年到2018年間止，擔任電視台足球球評，總計出席190次，領取車馬費283萬3850元，顯然是以「經常、持續之行為」從事違法兼職；此外，石在2019年1月起擔任中華民國足球協會紀律委員會委員，出席會議支領出席費及交通費共5400元，也是違法兼職，嚴重損害政府信譽，有懲戒必要，判決降一級改敘，併罰款20萬元。石明謹不服，上訴懲戒法院第二審。

石明謹今上午在懲戒法院二審開庭前召開記者會表示，過去曾被質疑身為警察卻擔任評的合法性，包括台北市大安分局、萬華分局、警政署皆對外說明過，因為是擔任非持續性、固定時間工作的性質，也未利用警察工作時間，加上警察和球評的性質不同，因此沒有違反公務人員服務法的疑慮，卻突在2019年指他擔任球評違法而將他移送懲戒，上級機關的態度明顯反覆，對公務人員的保障是不公平的，已剝奪工作自由權。

石也指出，連他擔任中華民國足球協會紀律委員會委員，出席會議支領車馬費等費用5400元，竟也被移付懲戒，他認為，台灣基層體育的教練、講評、裁判，絕大多數都是老師或基層公務員兼任，都是推動台灣體育的動力，若不允許這批人兼職，台灣藝術、音樂、體育要如何發展？難道都不能拿車馬費、吃便當嗎？

石認為，政府對公務員能否兼職的標準不一，有心被懲處、有人則不是，「公務員的權利有無獲得保障才是最重要的問題」，石被詢及，若懲戒法院二審仍被判敗訴時，有何打算？石表示，屆時將再和律師商量，不排除聲請釋憲。

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