為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    屏東檢警偵破毒品海上丟包案 起出384公斤K他命

    屏東破獲全縣最大走私毒品K他命384公斤案。（記者葉永騫攝）

    屏東破獲全縣最大走私毒品K他命384公斤案。（記者葉永騫攝）

    2022/02/22 12:54

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地檢署指揮屏東警方、海巡署等單位追查海上運毒案，得知嫌犯利用漁筏在海上交易後準備運往恆春上岸，沒想到途中遇到海巡署登檢，嫌犯竟將毒品丟包到海上，檢警不放棄找到丟包的毒品384公斤，接著將10名嫌犯分別在台中、屏東等地點逮捕到案，今天全案偵結，縣長潘孟安親自頒獎給有功人員，慰勉辛勞。

    檢警專案小組表示，吳姓、賴姓等10人與綽號俊傑、小伍、小威、保羅等人組成毒品走私集團，擬定去年9月21日由吳、蔡負責海上接運毒品，再由其他5人在岸邊待命，負責陸上搬運及交付毒品事宜，由吳駕駛漁筏搭載蔡由後壁湖漁港出海至距離海岸35海浬處，接運不明之貨船交付第三級毒品K他命480公斤，隨後返航，但在鵝鑾鼻外海2海浬處遇海巡隊登船執行檢查，吳、蔡2人於是將漁筏上之愷他命毒品包裹丟到海上，計畫等海巡隊登檢後再尋回，沒想到天侯不佳，海流變化，毒品不知漂流到那裡，但警方則是不斷的尋找，終於在10月7日於屏東縣滿州鄉鹿寮溪之海邊發現了海上丟包剩下的384公斤毒品。

    檢警專案小組接著發動3波攻堅行動，分別在屏東市、恆春鎮、滿州鄉、台中市等地點將10名嫌犯逮捕到案，起出手槍一把、子彈10顆，屏東地院裁准羈押禁見，漁筏扣押後拍賣，全案偵結後移送屏東地方法院審理。

    縣長潘孟安今天到縣警局慰勉專案人員辛勞，對於檢警鍥而不捨的精神表達敬意，並頒發獎勵金，而該案也是屏東縣破獲最大的K他命毒品案。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    毒品以茶葉包封好再用浮球丟包到海上，檢察官鍾佩宇向縣長潘孟安說明情形。（記者葉永騫攝）

    毒品以茶葉包封好再用浮球丟包到海上，檢察官鍾佩宇向縣長潘孟安說明情形。（記者葉永騫攝）

    縣長潘孟安頒將表揚破案有功人員。（記者葉永騫攝）

    縣長潘孟安頒將表揚破案有功人員。（記者葉永騫攝）

    毒品丟包到海上後漂流到滿州的海岸邊。（警方提供）

    毒品丟包到海上後漂流到滿州的海岸邊。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柬埔寨警方與毒販槍戰 查獲1.4噸K毒 1台籍嫌犯遭擊斃
    2021/12/14 18:35

    柬埔寨警方與毒販槍戰 查獲1.4噸K毒 1台籍嫌犯遭擊斃
    石板暗藏百公斤K他命案 再有一名運毒犯被重判
    2021/11/02 20:01

    石板暗藏百公斤K他命案 再有一名運毒犯被重判

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    運輸逾3.4公斤K他命入台竟獲緩刑 桃檢：收到判決後研擬上訴
    2021/10/08 19:56

    運輸逾3.4公斤K他命入台竟獲緩刑 桃檢：收到判決後研擬上訴
    警巡邏接獲糾紛通報 報案人吸ㄎ一ㄤ主動交出K他命
    2021/09/09 18:15

    警巡邏接獲糾紛通報 報案人吸ㄎ一ㄤ主動交出K他命

    勿貪小便宜！塑崩褲太「俗」恐有詐
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播