屏東檢警偵破毒品海上丟包案 起出384公斤K他命

屏東破獲全縣最大走私毒品K他命384公斤案。（記者葉永騫攝）

2022/02/22 12:54

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地檢署指揮屏東警方、海巡署等單位追查海上運毒案，得知嫌犯利用漁筏在海上交易後準備運往恆春上岸，沒想到途中遇到海巡署登檢，嫌犯竟將毒品丟包到海上，檢警不放棄找到丟包的毒品384公斤，接著將10名嫌犯分別在台中、屏東等地點逮捕到案，今天全案偵結，縣長潘孟安親自頒獎給有功人員，慰勉辛勞。

檢警專案小組表示，吳姓、賴姓等10人與綽號俊傑、小伍、小威、保羅等人組成毒品走私集團，擬定去年9月21日由吳、蔡負責海上接運毒品，再由其他5人在岸邊待命，負責陸上搬運及交付毒品事宜，由吳駕駛漁筏搭載蔡由後壁湖漁港出海至距離海岸35海浬處，接運不明之貨船交付第三級毒品K他命480公斤，隨後返航，但在鵝鑾鼻外海2海浬處遇海巡隊登船執行檢查，吳、蔡2人於是將漁筏上之愷他命毒品包裹丟到海上，計畫等海巡隊登檢後再尋回，沒想到天侯不佳，海流變化，毒品不知漂流到那裡，但警方則是不斷的尋找，終於在10月7日於屏東縣滿州鄉鹿寮溪之海邊發現了海上丟包剩下的384公斤毒品。

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檢警專案小組接著發動3波攻堅行動，分別在屏東市、恆春鎮、滿州鄉、台中市等地點將10名嫌犯逮捕到案，起出手槍一把、子彈10顆，屏東地院裁准羈押禁見，漁筏扣押後拍賣，全案偵結後移送屏東地方法院審理。

縣長潘孟安今天到縣警局慰勉專案人員辛勞，對於檢警鍥而不捨的精神表達敬意，並頒發獎勵金，而該案也是屏東縣破獲最大的K他命毒品案。

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毒品以茶葉包封好再用浮球丟包到海上，檢察官鍾佩宇向縣長潘孟安說明情形。（記者葉永騫攝）

縣長潘孟安頒將表揚破案有功人員。（記者葉永騫攝）

毒品丟包到海上後漂流到滿州的海岸邊。（警方提供）

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