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    首頁　>　社會

    變裝強盜超商又滅證 難逃檢警銳鷹眼

    新竹地檢署。（記者蔡彰盛攝）

    新竹地檢署。（記者蔡彰盛攝）

    2022/02/22 12:28

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣徐姓男子僅因女友與超商有打工勞資糾紛，竟率女友父親等5人打劫老東家，不僅熟門熟路地將店內多處存放現金都劫走，還換衣服遮車牌企圖逃匿，但最後仍遭檢警一一揪出，全案依結夥強盜起訴。

    檢方調查，徐男曾經任職位於新竹縣竹北市嘉興路某連鎖超商，因其黃姓女友任職該超商期間，與該店郭姓負責人發生勞資關係賠償糾紛未解決，徐男與黃女父親均心生不滿，徐男竟夥同黃男、詹男、陳男、戴男、范男在去年12月20日凌晨2點，更換衣著掩蔽身分及備妥手套、安全帽等犯案工具後，將黃男小客車前後車牌黏貼黑色膠布，范男將機車車牌卸下。

    詹、戴先進入超商內，佯裝請徐姓店員協助操作ATM自動提款機，旋由詹男對徐姓店員潑灑砂石，強行勾住其頸部，與戴男共同將店員強行拖入客用廁所，由戴男繼續勾住徐姓店員頸部並將其控制在客用廁所內。

    一夥人隨即進入超商內，分頭搜刮櫃台收銀機內現金約7千元、左側收銀機下方零錢盤現金約4千元、右側與左側收銀機下方抽屜（大金庫）現金約2萬8千元及小辦公室內小金庫，共得手約3萬9千元，並強取小辦公室內監視機主機3台，得手後旋逃離現場。檢方依結夥3人以上強盜罪嫌將被告6人提起公訴。

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