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    首頁　>　社會

    保全被罵「沒用的男人」吃醋勒斃前妻 二審仍判14年

    陳男不滿前妻另結新歡，並罵他是「沒用的男人」，竟趁她返回住處祭祖時勒斃她，一審依殺人罪判刑14年、褫奪公權10年，高等法院駁回上訴，維持一審判決。還可上訴。（資料照）

    陳男不滿前妻另結新歡，並罵他是「沒用的男人」，竟趁她返回住處祭祖時勒斃她，一審依殺人罪判刑14年、褫奪公權10年，高等法院駁回上訴，維持一審判決。還可上訴。（資料照）

    2022/02/22 11:14

    〔記者楊國文／台北報導〕新竹縣63歲男子陳治華，去年不滿前妻另結新歡，並罵他是「沒用的男人」，竟趁她返回住處祭祖時勒斃她，事後再傳訊給女兒「我把妳媽媽勒斃」，企圖輕生未果，一審認為陳男非窮凶惡極之人，依殺人罪判刑14年、褫奪公權10年，高等法院今駁回上訴，維持一審判決。還可上訴。

    判決指出，任職保全的陳男，與陳女於2019年6月離婚，兩人離婚後仍同居，但陳男因故對陳女家暴，陳女因此聲請暫時保護令獲准，另在外租屋。

    去年3月14日，陳男早上8時許傳LINE給陳女，要她購買水果回家參拜祖先，但陳女卻回：「你是憑什麼叫我拜祖先」，加上陳男認為，陳女之前告知稱已有交往的男子，且陳女罵他「沒用的男人」，使陳男萌生殺機。

    陳女當天11時許開車返家後，陳男趁其無防備，從背後以左手臂勒住陳女頸部，再以右手抓住左手加強施壓，直到陳女癱軟無聲息後才放手。陳男發現前妻死亡後，將她抱到床上、蓋上棉被，並打電話告訴女兒「我把妳媽媽殺死了」，再試圖輕生未遂。

    陳男女兒知道後，立即撥打電話給舅舅求助，舅舅獲報後，帶著家人前往陳男住家查看，這才發現陳女已遭殺害。

    陳男承認將陳女勒昏致癱軟在地，但否認有殺人犯行，辯稱只是想嚇唬陳女，前妻被他勒昏後躺了下去，後來漏尿，他踩到尿液後滑倒，左腳膝蓋壓她脖子的右頸部氣管，才造成她斷氣。至於為何勒陳女脖子，陳男辯稱是因為陳女不肯買水果回來拜拜，案發前3天又說她有交往3年的男友，還罵他是沒用的男人，才會爆發爭吵並動手勒她脖子。

    一審不採信陳男辯詞，依殺人罪判14年徒刑、褫奪公權10年，上訴後，高等法院認定一審判決無誤，今維持原判。

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