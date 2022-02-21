為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    冷吱吱仍堅持修剪花圃 98歲阿公凍僵還緊握園藝剪刀

    警消合力將全身凍僵的阿公送醫。（警方提供）

    警消合力將全身凍僵的阿公送醫。（警方提供）

    2022/02/21 17:22

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名已經98歲高齡的阿公，昨清晨頂著10度左右低溫仍堅持到庭院修剪花圃，未料才一出門走出宅外，就失去方向感並在冷洌寒風中昏倒，家人遍尋不著急報案求助，警方地毯式搜尋，約莫15分鐘竟發現阿公已凍僵倒臥距住處50公尺外空地，趕緊將他送醫救回一命，及時阻止憾事發生。

    台中市第四分局春社派出所當時接獲阿公妻子報案，表示丈夫稍早在自家後院花園修剪花圃，因適逢強烈寒流來襲，唯恐他在低溫中身體受不了，欲勸說返家取暖時竟已不見人影，經四處呼喊均未獲回應且遍尋未果，才會無助地至警所請求協助。

    警員孫念先得知原委，先確認阿公長相、特徵及活動區域隨即展開地毯式搜尋，約莫15分鐘，竟發現阿公倒臥在距住處50公尺外空地，由於身體早已凍僵，即便當時聽到家屬呼喊，想求救也無法應答，員警趕忙通知119救護人員到場送醫救治。

    家屬向孫員說，阿公雖年事已高且患有失智傾向，但熱衷園藝的心從未改變，數十年如一日，每天早晨固定的行程就是到花園修剪樹木，近日寒流發威氣溫直直降，就曾提醒他要注意保暖，減少外出，唯獨園藝這件事還是非常堅持，此次他一如往常在庭院整理花園，疑似失智症發作，一時沒認出自家模樣，就這樣走到僅一牆之隔的鄰居家空地。

    過程中更因腳軟摔倒在地無法自行爬起，無助地躺在冷冽寒風中，即便被凍得直打哆嗦，手裡還拿著園藝剪刀不放，幸虧有熱心員警和民眾從旁協助迅速送醫，避免憾事發生。

    所長邱柏昌表示，近日低溫特報，提醒民眾外出注意保暖，關心家中長輩動態，切莫讓長者獨自一人外出，並建議申請「愛心手鍊」服務，若不慎走失時，俾利查證身份盡速聯絡家屬。

    阿公被發現時，手上還緊握著園藝用的剪刀。（警方提供）

    阿公被發現時，手上還緊握著園藝用的剪刀。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》又溼又冷病毒傳播率升 研究：每降0.55度增3.7％
    2022/02/21 14:21

    健康網》又溼又冷病毒傳播率升 研究：每降0.55度增3.7％
    寒流雲林下探9度 養殖戶：過兩天才知真正損失
    2022/02/21 14:11

    寒流雲林下探9度 養殖戶：過兩天才知真正損失

    肺阻塞患者染肺炎 病況恐急速惡化
    寒流挾雨！蜜棗裂果2~3成 農民：只求別再下雨
    2022/02/21 13:54

    寒流挾雨！蜜棗裂果2~3成 農民：只求別再下雨
    健康網》寒流發威防猝死 營養師列護心飲食7要點
    2022/02/21 13:20

    健康網》寒流發威防猝死 營養師列護心飲食7要點

    天冷吃薑母鴨後猝死！醫師曝一關鍵
    寒流全台急凍 盧秀燕：啟動防凍計畫持續關懷街友
    2022/02/21 13:15

    寒流全台急凍 盧秀燕：啟動防凍計畫持續關懷街友
    寒「害」！ 南投又傳6人猝死
    2022/02/21 13:15

    寒「害」！ 南投又傳6人猝死
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播