冷吱吱仍堅持修剪花圃 98歲阿公凍僵還緊握園藝剪刀

警消合力將全身凍僵的阿公送醫。（警方提供）

2022/02/21 17:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名已經98歲高齡的阿公，昨清晨頂著10度左右低溫仍堅持到庭院修剪花圃，未料才一出門走出宅外，就失去方向感並在冷洌寒風中昏倒，家人遍尋不著急報案求助，警方地毯式搜尋，約莫15分鐘竟發現阿公已凍僵倒臥距住處50公尺外空地，趕緊將他送醫救回一命，及時阻止憾事發生。

台中市第四分局春社派出所當時接獲阿公妻子報案，表示丈夫稍早在自家後院花園修剪花圃，因適逢強烈寒流來襲，唯恐他在低溫中身體受不了，欲勸說返家取暖時竟已不見人影，經四處呼喊均未獲回應且遍尋未果，才會無助地至警所請求協助。

請繼續往下閱讀...

警員孫念先得知原委，先確認阿公長相、特徵及活動區域隨即展開地毯式搜尋，約莫15分鐘，竟發現阿公倒臥在距住處50公尺外空地，由於身體早已凍僵，即便當時聽到家屬呼喊，想求救也無法應答，員警趕忙通知119救護人員到場送醫救治。

家屬向孫員說，阿公雖年事已高且患有失智傾向，但熱衷園藝的心從未改變，數十年如一日，每天早晨固定的行程就是到花園修剪樹木，近日寒流發威氣溫直直降，就曾提醒他要注意保暖，減少外出，唯獨園藝這件事還是非常堅持，此次他一如往常在庭院整理花園，疑似失智症發作，一時沒認出自家模樣，就這樣走到僅一牆之隔的鄰居家空地。

過程中更因腳軟摔倒在地無法自行爬起，無助地躺在冷冽寒風中，即便被凍得直打哆嗦，手裡還拿著園藝剪刀不放，幸虧有熱心員警和民眾從旁協助迅速送醫，避免憾事發生。

所長邱柏昌表示，近日低溫特報，提醒民眾外出注意保暖，關心家中長輩動態，切莫讓長者獨自一人外出，並建議申請「愛心手鍊」服務，若不慎走失時，俾利查證身份盡速聯絡家屬。

阿公被發現時，手上還緊握著園藝用的剪刀。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法