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    竊軍事秘密文件、軍品 前青年日報記者判刑、須服120小時勞務

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2022/02/21 15:52

    〔記者王定傳／新北報導〕曾任職國防部青年日報主跑軍事新聞的游姓前記者，多年前服役時，盜走軍事機密文件、防毒面具等物；新北地院審理後，依違反「陸海空軍刑法」等罪，分別判處游男8個月及2年徒刑，8個月部分得易科罰金，考量他素行良好，因一時失慮致罹刑章，惡性尚非重大，緩刑5年，但須提供120小時義務勞務，可上訴。

    檢方調查，游男原從事電視電影相關工作，於2017年間受徵召入伍，後來轉服志願役士兵，除在陸軍馬祖防衛指揮部擔任駕駛兵外，亦擔任政治作戰綜合組電影兵，協助拍攝宣傳及記錄影片，2018年退伍後短暫任職青年日報記者，主跑軍事新聞。

    據了解，本案起因於游男任職青年日報期間，被發現從報社圖書館偷走「75年度軍隊動員計畫作業講習資料」、「國軍政戰部隊管制與運用」、「國軍政治作戰要綱」等書籍，並與中國籍人士互動，軍方懷疑他是共諜，涉嫌為對岸收集我國軍事機密。

    檢方因此指揮士林憲兵隊搜索游男住處，赫然發現他住處內除上述書籍外，還有軍方防毒面具、濾毒罐及軍方印製的幹部手冊、近戰戰技手冊、導航手冊，單位主官、據點、觀測所電話表，甚至還有原本是極機密、現已解密的固安作戰計畫等資料，以及一位將官的兵籍資料袋等，游男事後還自首交出防彈背心。

    游男坦承收集軍事機密等罪嫌，否認出賣國家、為對岸蒐集機密，辯稱因熱衷於軍事歷史影片拍攝，為了退伍後能有資訊，以求溯源軍事歷史，才會犯案。

    檢方調查，游男確實對於軍事歷史影片拍攝很有興趣，且鑑定其手機並未發現有洩漏軍事機密等情形，至於他與中國籍人士接觸，竟然是探中國籍朋友當他線民，蒐集解放軍資料，但被拒絕。

    檢方認定游男並非共諜，且無證據證明他為對岸蒐集我國軍事機密，因此將他違反陸海空軍刑法等起訴；審理時，游男亦認罪，並透過律師求情：「游男僅一時思慮不周，非十惡不赦之人，請予以減刑」。

    合議庭認為，游男所為觸犯現役軍人在營區竊盜、收集國防或軍事上應秘密文書、侵占或竊取軍用武器或彈藥以外之軍用物品及普通竊盜罪，且他所為足以影響部隊紀律及軍事機關對軍事文件及物品的管控，有危害國防軍事機密之虞，加上其犯行共9罪，惡性非輕，客觀上無顯可憫恕之處，不同意減刑。

    不過，合議庭考量游自首交出防彈背心可減刑，且無任何犯罪紀錄，素行良好，因一時失慮致罹刑章，惡性尚非重大，經此偵審程序，當知所警惕，信無再犯之虞，因此予以緩刑。

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