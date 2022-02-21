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    男喝藥酒暖身騎車距家不到20公尺遇攔查 母關切得知酒測值變臉

    黃男已經距離住家不到20公尺，因酒駕遭攔查。（民眾提供）

    黃男已經距離住家不到20公尺，因酒駕遭攔查。（民眾提供）

    2022/02/21 14:22

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市黃姓男子在朋友開的藥房喝了杯藥酒暖身，騎機車返家，距離住家不到20公尺，因口罩沒戴好遇上酒駕專案勤務員警，他母親看到兒子被攔查趨前關心，得知他酒測值為0.33 mg/L，臉色鐵青。

    小港分局桂陽路派出所員警曾國展、黃新景15日傍晚執行防制酒後駕車專案勤務時，巡經於桂華街口前發現騎乘重機車的41歲黃姓男子口罩未戴好，將其攔查依規勸導，過程中聞到濃厚酒氣，酒測值為0.33 mg/L，依公共危險罪現行犯逮捕並且帶返所偵辦。當時黃母看到兒子被攔查相當擔心，得知他酒駕面露慍氣。

    黃男應訊時供稱，下班後到朋友開的藥房買藥，獲邀喝了杯調配藥酒，以為調配藥酒久放沉澱，酒精濃度應該也跟著下降，所以騎車應該也不會超標，沒想到要返家時，酒精卻還沒退，因天冷想取暖成了酒駕。

    小港分局分局長許健基呼籲，天冷想取暖，如要選擇飲用有酒精的飲品，記得千萬別駕車上路，小港分局為杜絕駕駛人僥倖心態，警方會持續加強防制酒駕專案勤務，以有效防制酒駕及防止交通事故，確保民眾生命與財產安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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