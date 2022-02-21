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    北投加賀屋有人偷拍？ 他辯稱：幫家人拍照留念

    該名男子當時拿手機蹲在女大眾池入口外拍照。（記者王冠仁翻攝）

    該名男子當時拿手機蹲在女大眾池入口外拍照。（記者王冠仁翻攝）

    2022/02/21 12:18

    〔記者王冠仁／台北報導〕吳姓女子昨天與朋友入住台北市北投區知名溫泉飯店加賀屋，她與朋友前往大眾池泡湯離去時，赫然發現有一名男子蹲在大眾池入口外，對著入口處拿手機拍照；吳女認為飯店規定該處不得拍照，質疑對方偷拍，氣得報警。轄區警方初步了解，該名男子當時帶著家人前往泡湯，他想幫家人拍照留念才引起爭端；由於吳提告，警方近期將傳喚拍照男子到案說明。

    吳姓女子昨天在臉書抱怨公社發文，她指控加賀屋放任男客在女子大眾池門口拍照，櫃台人員還說對方是要拍中庭的燈籠；她當時剛泡完溫泉只穿一件浴袍，被蹲在門口的男子驚嚇，請他不要拍照還被咆哮說是店家同意。她質疑4樓大眾湯池門口明明告示牌禁止拍照，為何男子蹲在女子大眾池入口狂拍？

    北投分局警方在昨晚10時許接獲報案，員警到場調閱監視器畫面查看，發現當時該名被指控偷拍的男子，當天也帶家人、女兒等人前往泡湯，他當時蹲在女子大眾池入口處想幫家人拍照留念。吳女當時泡湯完要離去，恰好遇到該名男子才引發爭議。

    對此，加賀屋也回應，飯店已於第一時間提供監視器畫面，警方目前在調查中，後續若有需要將配合警方調查。至於此次發生紛爭的位置屬於男女皆可進入使用的飯店公共區域，目前也持續檢討公告文字的修正，如何讓客人明確了解可拍攝區域之敘述，以確保不再發生。

    飯店規定在該處不得使用電子產品。（取自臉書抱怨公社）

    飯店規定在該處不得使用電子產品。（取自臉書抱怨公社）

    此次糾紛就發生於女大眾池入口處。（取自臉書抱怨公社）

    此次糾紛就發生於女大眾池入口處。（取自臉書抱怨公社）

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