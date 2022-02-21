酒駕累犯汽車被查封 老爸火大押他到新北分署辦分期

蕭男（背對鏡頭右））由其父親（背對鏡頭左）陪同向行政執行官（面對鏡頭左）辦理分期繳納。（記者王定傳翻攝）

2022/02/21 11:49

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署辦理「強力執行酒駕裁罰專案」，一名蕭姓男子因酒駕及拒絕酒測各1次，分別被罰9萬元及18萬元，其中20萬元移送新北分署執行，在新北分署查封其車輛後，蕭男不敢面對，書記官登門造訪後，才由其父親強押至新北分署辦理分期繳納。

新北分署表示，46歲的蕭男於2019年間因「酒駕」，新北地檢署予以緩起訴處分，但須向國庫繳納4萬元，蕭男繳了4萬元後，卻仍不知警惕，去年2月間騎乘機車行經台北市塔城街一帶遇警攔檢，因酒測值超標，5年內第2次酒駕，被台北市交通事件裁決所裁罰9萬元。

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新北分署指出，同年8月間，他騎車在板橋區信義路一帶遇警察攔檢，因拒絕酒精濃度測試，遭新北市政府交通事件裁決處裁罰18萬元；9萬元罰鍰部分，蕭男自行繳納6萬元，尚欠3萬元於去年2月間移送新北分署執行；18萬元罰鍰部分，僅自行繳納1萬元，尚欠17萬元於去年1月間移送新北分署執行，經扣押其銀行存款無著。

今年2月11日下午，新北分署接獲交通局通報，發現蕭男名下1部2011年份的「NISSAN」日產汽車，停放在土城看守所旁某收費停車格，執行人員即刻前往查封，並由警察在地上以粉筆寫下斗大「行政執行」4字。

新北分署指出，蕭男並未主動與新北分署聯絡，書記官直覺反常，心想蕭男如不出面處理，須按日支付車輛保管費，負擔更大，於是在今年2月16日主動至蕭男家中瞭解原委，蕭男母親在場表示，蕭男知道車輛被查封，將轉達到場處理。

新北分署表示，隔日上午，蕭男其現年69歲的老爸強押至新北分署辦理分期繳納，蕭男僅向行政執行官表示，他在快炒店掌廚，原每月收入約5萬元，因疫情關係，現每月收入約3萬元，尚在繳納車貸。

蕭男父親則說，當時蕭男看到地面有粉筆寫著「行政」，只知道車輛並非違規被拖吊，但不知被哪一機關拖吊，蕭男也無能力處理，就不想查詢及面對，但遇到事情總不能躲避，才會押著蕭男到場處理。

書記官審酌蕭男的經濟狀況後，同意其分20期，每期繳納1萬元，當日1萬元則由其老爸自掏腰包代繳，並由其老爸書立擔保書作保，取回車輛。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警察在地上以粉筆寫下斗大「行政執行」4字。（記者王定傳翻攝）

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