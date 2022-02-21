不滿遭遠光燈照射故意急煞 害後車撞上安全氣囊爆開受傷判拘

新北地院。（資料照）

2022/02/21 11:41

〔記者王定傳／新北報導〕2019年間，林姓男子無照開車行經新北市三峽區介壽路2段時，因不滿後方邱姓駕駛開啟遠光燈照射，竟突然故意定點緊急煞車，害邱男閃避不及直接撞上，安全氣囊爆開受傷，簡易庭法官依傷害罪判他拘役20日，檢方認為判太輕提起上訴，林男辯稱閃小狗，新北地院合議庭不採信，並認為林男當時並未自首傷害，不符合減刑規定，改判拘役40日。

檢警調查，2019年12月16日晚間8時許，林男無照開車沿三峽介壽路2段往土城方向行駛，行經該路與介壽路2段38巷交岔路口時，因不滿遭後方車輛以遠光燈照射，竟定點緊急煞車，將車輛瞬間停止，邱男閃避不及直接撞上，車內安全氣囊爆開，導致右側前胸壁挫傷。

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新北地院簡易庭法官考量邱男有自首，遂依傷害罪判拘20日，檢方認為判太輕提起上訴，林男在審理時辯稱，我不是故意緊急煞車，而是閃狗。

但被害者指證歷歷稱，林男在他汽車前方約5、6部車子遠，2車車速約60、70公里，當時他因右前方燈泡壞掉，到三峽郊外時為了安全起見而開啟了2、3分鐘的遠光燈，林男因而心生不滿，明明是綠燈卻定點緊急煞車，「故意讓我撞上他」，案發後林男沒指責為何撞他，亦不關心他死活，更不解釋為何緊急煞車。

新北地院合議庭認為，行車前方若遇突發正當事由而煞停導致發生車禍，一般民眾會下車確認肇事車輛的駕駛人及同車乘客有無受傷，或撥打119將傷者送醫，並解釋為何突然煞停及拍照存證，林男雖辯稱閃狗，卻未見有蒐證或立即解釋等舉動，亦未上前關心邱男傷勢並協助送醫，與常情相差甚遠，佐以長時間開遠光燈照前車，實有可能使前車誤認有挑釁之意，故判定林男是因遭遠光燈照射而心生怨懟，蓄意定點煞停。

至於林男辯稱閃小狗，合議庭認為他所述前後不一，亦未拍照存證，且依當時處理員警所述，林男並未提及閃狗一事，加上他案發後沒關心邱男，與一般人會解釋緊急煞車正當理由，以避免造成他人誤會，並衍生法律糾紛的常態相左。

合議庭並認為，林男在綠燈且穿越路口之際，蓄意驟然煞停，無法期待邱男有充足時間可採取適當措施或防範閃避之可能，邱男並無未盡車前狀況之注意義務，加上他犯案後雖坦承是肇事者，但未自首「傷害」，不符減刑規定，又否認犯行亦沒和解，因此改判拘役40日。

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