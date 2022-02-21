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    情人節禮物竟是詐騙 銀行與警方聯手阻詐

    水上分局警方向黃姓女子解釋詐騙手法。（警方提供）

    水上分局警方向黃姓女子解釋詐騙手法。（警方提供）

    2022/02/21 10:05

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉黃姓女子，在網路上認識男網友，男網友稱要送她手機做為情人節禮物，但包裹被海關扣留，要暫付6萬8000元才能領貨，黃女日前到京城銀行水上分行欲匯款，機警行員察覺有異，向警方通報，警方到場瞭解，發現黃女與男網友透過「WeChat」聊天，以中文簡體對話，明顯是假交友詐騙模式，趕緊阻止匯款，攔阻詐騙。

    水上分局水上派出所日前接獲京城銀行水上分行吳姓行員通報，稱黃姓女子至銀行臨櫃匯款6萬8000元給快遞公司，接收國際包裹，疑似遭受詐騙，警方趕赴銀行瞭解情形。

    黃女說，透過網路認識男網友，雙方利用通訊軟體「WeChat」聊天，男網友表示情人節快要到，要送手機給她當作情人節禮物，後來卻接到自稱貨運公司人員告知，包裹遭海關扣留需要暫付6萬8000元才能將包裹領出。

    黃想要趕快領包裹，於是聽從自稱是貨運公司的人員指示，前往銀行匯款，吳姓行員機警查覺有異，報警處理，警方到場徵求黃女同意後查看「WeChat」聊天紀錄，發現中文簡體對話，明顯是假交友詐騙模式，黃女恍然大悟，自己遇到詐騙集團，感謝行員及警方及時出面阻止，保住辛苦的血汗錢。

    水上分局長張澤銘呼籲，網路世界虛虛實實，民眾網路交友一定要小心謹慎，若在網路上結識網友，對方以投資、借款、匯款或寄送包裹等名義，要求與金錢有關援助費用，都是詐騙集團慣用的技倆，民眾不可不慎，有任何與詐騙相關的問題，歡迎利用165或110專線與警方聯繫。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    水上分局警方向黃姓女子解釋詐騙手法。（警方提供）

    水上分局警方向黃姓女子解釋詐騙手法。（警方提供）

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