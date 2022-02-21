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    150萬給媳婦買房惹女兒怨不公平 公公告媳要還錢被法官判敗訴

    公公告媳婦還150萬購屋借款，法官認定「助款」非「借款」判他敗訴，媳婦勝訴不用還。（記者黃良傑攝）

    公公告媳婦還150萬購屋借款，法官認定「助款」非「借款」判他敗訴，媳婦勝訴不用還。（記者黃良傑攝）

    2022/02/21 09:32

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄潘姓女子被公公提告要求返還買房的借款150萬元，並舉證媳婦line對話曾說買房是為小孩出生，不是為了自己，如果小姑認為不公平「就當你借我的…」，反而讓法官相信媳婦所說是男方同意300萬元買房提親條件，公公幫忙付頭期款，判決媳婦勝訴，全案仍可上訴。

    判決指出，公公主張被告媳婦於2020年3月為購置房產，向他借款支付購屋頭期款，分成5次各匯30萬元給她，並提供公、媳line對話，媳婦潘女表示「你能幫忙我們出頭期款我就很感謝了，之後還需用自己能力去分期繳」，並提及小姑若來一起住，怕會有一些相處溝通上的問題，如果她們覺得不公平「就當是你借我的，我會慢慢還」。

    被告潘女辯稱是當初男方來提親時，公公與她的母親達成300萬元買房提親條件，依該條件提供金錢給她購屋，後來因小姑們得知公公給她300萬元的購屋費用，心生不滿，她才向公公提出當作是兩人間借款的說法，以平息小姑情緒，實際上，她並未向公公借款。

    法官審視公公所舉證的line對話，原欲以此內容證明是「借款」，反而讓法官相信是「助款」，由其用語及前後文，認為是公公提供150萬元本為無條件資助被告購屋頭期款，但因其他子女可能有意見，才提出用「借款」解決小姑們的紛爭，非可證當初匯給款項是出於借貸之意，判決公公敗訴，認定150萬元並非借款。

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