前職棒球員向朋友借錢不成 居然凌晨時刻潑紅漆、撒冥紙

陳男辦公室被潑紅漆、撒冥紙。（記者王冠仁翻攝）

2022/02/20 18:27

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市萬華區陳姓男子近來有意參選里長，但他轎車、辦公室卻被人潑紅漆、撒冥紙，引起轄區警方關注；警方追查卻發現，整起事件與選里長無關，而是陳的友人、前職棒球員吳姓男子借錢不成心生不滿，於是涉嫌趁凌晨時刻跑到陳的辦公處所外，朝其辦公室大門與轎車潑漆、撒冥紙。陳雖然不願提告，警方最後仍將吳依違反社會秩序維護法裁罰。

台北市警方日前凌晨時刻接獲報案，陳姓男子位在台北市長泰街的辦公室、以及停在該處的轎車，被人撒冥紙、潑紅漆；陳起先以為整起事件恐怕與他近來表態想參選里長有關，嚇得報警。

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轄區警方調閱監視器畫面追查，循線發現涉案的是51歲吳姓男子，傳喚他到案說明。吳這才告訴警方，他近來手頭緊，向陳姓男子借錢卻被拒絕，他對此心生不滿，才會趁凌晨時刻到他辦公室外潑紅漆、撒冥紙來洩憤。

不過，陳發現是好友下手，不願對他追究提告，警方於是將吳依違反社會秩序維護法開罰。

據了解，吳過去曾多次登上新聞版面，他原本是職棒球員，但在1996年涉及俗稱「黑鷹事件」的集體打假球簽賭案，吳因此被判刑，其球隊最終也解散。吳事後輾轉回到台南經營海產店，但2014年時吳酒後開車載朋友要去續攤，卻在台南市區被逮，當時他酒測直達1.1毫克。

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陳男轎車被潑紅漆。（記者王冠仁翻攝）

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