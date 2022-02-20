3名泰籍移工梨山合歡溪釣魚 1人不慎溺斃

消防人員到合歡溪搜救失蹤泰勞。（記者歐素美翻攝）

2022/02/20 17:42

〔記者歐素美／台中報導〕3名泰國籍移工昨天下午前往台中市和平區中興街四段松東巷2.7K旁合歡溪釣魚，其中，2名泰勞返回後卻發現另一人未歸，趕緊回頭找人，結果未發現，今天再度前往結果發現失聯的泰勞疑似卡在溪中的大石上，趕緊打110報案，台中市消防局今天中午接獲警方轉報，出動消防人員前往搜救，在下午4點半左右，將該泰勞的遺體打撈上岸，由流籠及救護車運送至梨山衛生所，警方表示，將報請檢察官相驗。

和平分局梨山分駐所表示，3名泰籍移工昨天下午相偕至合歡溪釣魚，但各自上岸返回住處後，卻不見其中一名泰勞，另2人因此重返現場找人，但未找到，今天2人再度前往，發現該名泰勞疑似卡在合歡溪的大石上，趕緊打110報案。

請繼續往下閱讀...

台中市消防局接獲警方轉報後，立即派遣梨山分隊，出動消防車輛2輛、救護車1輛、船艇1艘，人員共8人，由王文廷分隊長在場指揮搶救，現場因水域寬闊，且溺水者卡在河道中間大石頭處，經派船艇及人力前往支援，於下午4點半左右，終於將移工遺體撈起，並使用流籠載運至岸上，再由救護車載送至梨山衛生所。

梨山分駐所表示，將報請檢察官相驗，以釐清案情及該名泰勞死亡原因。

釣魚失蹤的泰勞遺體卡在石縫中。（記者歐素美翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法