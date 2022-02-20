恆春豎孤棚旁公廁傳男童被偷拍 男子手機赫見他人生殖器照片

認為孩子於廁所內遭到偷拍的家長，質問1名當時同在廁所內的男子。（警方提供）

2022/02/20 17:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕距中元節仍有近半年，恆春豎孤棚旁的公廁卻傳出有偷拍狼出沒，1名男童前往上廁所，父母認為當時同在廁所內的男子，竟持手機拍攝男童私處，雖然後來在該男子的手機相簿中找不到其子相關的照片，但卻撞見疑似他人生殖器的照片，警方獲報後已著手介入偵辦。

有民眾上網爆料，指日前一家人到東門城外的豎孤棚廣場遊玩，兒子到附近公共廁所上廁所時，疑似遭到同時在廁所內的1名年約30歲男子拿手機偷拍。

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男童爸爸立刻攔下該名男子上前詢問是否有偷拍一事，男童母親表示，該男子先是說手機內容為其隱私，只能給先生看，過程中還用「手機沒電」的理由想打發他們，雖然後來她先生查看，發現的確沒有兒子的照片，但卻看見其它照片都是跟生殖器有關，她仍是覺得奇怪，因此當下交予警方處理。

警方獲報後即著手偵辦，警方表示，初步了解，該名男子聲稱並無偷拍，指稱係因在廁所內換外套才導致整起誤會，但因為當地為恆春中元節熱門景點，平日也有不少民眾會到此處遊玩，現正查訪附近民眾及清查轄內是否有類似犯罪手法型態的嫌疑人，持續積極偵辦中。

警方呼籲，民眾外出旅遊時，如發現可疑人士應立即通報警方到場協助，強調該名男子就偵辦實務而言，並非所謂嫌犯，但會持續釐清該名男子身分，給民眾一個安心旅遊的環境。

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