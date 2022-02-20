一個月侵占公司6百多萬元 水產公司女銷管員判關2年

基隆地院近日審結，認定黃女觸犯業務侵占罪，判處有期徒刑2年，犯罪所得沒入。（記者吳昇儒攝）

2022/02/20 10:53

〔記者吳昇儒／基隆報導〕擔任水產公司銷管的黃姓女子在基隆崁仔頂營業所任職，2020年12月起至隔年1月10日止，利用帳務之便，侵占客戶繳交貨款，挪為己用。公司發現資金短缺600餘萬元，進行清查，發現異狀，對黃女提告。基隆地院近日審結，認定黃女觸犯業務侵占罪，判處有期徒刑2年，犯罪所得沒入。

黃女於審理時向法官表示，因為積欠債務及替友人作保才會侵占公款，而自己提供的自白書、還款計劃聲明書、賠償同意書都是被公司人員要求簽署，因為害怕不簽名就不能離開公司，且會連累家人，才會簽下這些文件；而自己侵占的只有340萬餘元，並非公司所提6百多萬元。

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水產公司則指出，侵占金額部分是黃女手寫後，再回到公司內比對，才會一筆一筆找出侵占款項，統計後就是6百多萬元，且與客戶對後金額無誤。

法官審理後認為，黃女雖自稱非自願簽下自白書等文件，但離開公司後並未報警，且依照雙方LINE的對話紀錄，得知黃女還曾向公司表示房子無法增貸還款，並表示會盡最大努力還款。

法官認定，黃女並未能提出相關替友擔保及相關欠款證據，審理時所稱均為辯解之詞，故依觸犯業務侵占罪判處黃女有期徒刑2年，扣除先前還給公司的29萬餘元，其餘5百多萬不法所得沒入。

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