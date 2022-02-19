2/19 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2022/02/19 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月19日）開獎的第111000043期今彩539、雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000043期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、07、11、12、15、18、19、20、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共176注中獎，每注可得500元；肆獎共1996注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第111000043期今彩539中獎號碼為「23、27、31、34、35」，頭獎摃龜；貳獎共179注中獎，每注可得2萬元；參獎共6560注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬9734注中獎，每注可得50元。

第111000043期39樂合彩中獎號碼為「23、27、31、34、35」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共256注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬728注中獎，每注可得1125元。

第111000043期3星彩中獎號碼為「676」，正彩共21注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000043期4星彩中獎號碼為「0619」，正彩共74注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法