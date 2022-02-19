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    廠商圍標國防部採購案 422萬元押標金被沒收

    台北高等行政法院判該貨運公司敗訴。（資料照）

    台北高等行政法院判該貨運公司敗訴。（資料照）

    2022/02/19 22:21

    〔記者吳政峰／台北報導〕一間貨運公司2020年間參加國防部的採購案投標，繳納押標金422萬餘元，沒想到文件上登載的代理人黃女，竟和其他兩間投標廠商的代理人一模一樣，被國防部認定為圍標，依「政府採購法」中的「投標廠商間之投標文件有重大異常關聯」規定，沒收其押標金。廠商不服，興訟要求撤銷，日前被台北高等行政法院駁回。

    該貨運公司參加「國軍軍品委商運輸等108項」採購案，在投標協議書上載明黃女是第一成員代理人，並繳交押標金422萬1750元。標案連同該貨運公司，共有三家廠商參與投標，國防部審查各廠商的投標文件時，赫見其中有不尋常的關聯。

    三家廠商雖然名稱不同，負責人也不一樣，但所登載的代理人均為黃女。國防部比對廠商間的股東結構，赫見黃女是另一間廠商的股東兼負責人母親，貨運公司竟然請競爭對手來當自己的代理人，不符常情。

    國防部還發現，貨運公司與另外一間廠商雖然相距300公里遠，但繳納的押標金支票連號，銀行同為「臺灣中小企銀永春分行」，發票日亦為2019年10月14日，足證兩間公司開出的支票為同一人所有；而另一間廠商的押標金也被沒收，對方亦承認押標金由黃女備具。

    各種證據均指向圍標，國防部遂以「投標廠商間之投標文件有重大異常關聯」，沒收貨運公司的押標金。貨運公司不服，興訟要求國防部還錢，主張押標金是由黃女出借，黃女為保障債權，要求擔任投標協議書上的代理人，公司不知道她還擔任其他廠商的代理人。

    北高行指出，貨運公司與競爭對手的代理人均相同，堪認投標文件內容由同一人或同一廠商繕寫、備具，明顯有影響採購公正情事，確實違反「政府採購法」規定，國防部沒收其押標金，屬於適法處分，判貨運公司敗訴，可上訴。

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