自清掏口袋掉卻一大包毒 警笑：沒看過這麼配合的

警方撿起江婦掉出的海洛因，直呼沒見過這麼「配合」的毒蟲。（記者徐聖倫翻攝）

2022/02/19 15:09

〔記者徐聖倫／新北報導〕夠低端！新北市保警安大隊巡邏員警前日行經三重，見2名婦人走出便利商店，其中江姓婦人神情顯得特別怪異，警方於是上前盤查，江婦見警到來趕緊自清「我什麼都沒有喔！」還掏口袋給員警看，沒想到這一掏，竟掉出一大包海洛因與安非他命，一波低端操作讓江婦遭警法辦。

據了解，46歲的江婦與朋友在17日晚間11時許前往三重區正義南路某超商購物，2人步出商店恰巧碰到巡邏的保大員警，江婦這時眼神開始閃爍，神情變得緊張，還一直拉朋友示意趕快走，警方見狀驚覺有異，遂上前盤查。

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江婦見警迎面走來，本想強裝鎮定，員警只是問「可以看一下妳的證件嗎？」江婦太過心虛竟回「我什麼都沒有，你看！」接著手就往口袋掏，這不掏沒事，一掏掉出1小包安毒，江婦則開始嬌嗔直呼「這不是我的啦！」話音剛落，竟又掉出1大包海洛因，警方當場傻眼，直呼還沒見過這麼「配合」的毒蟲。

警方在江婦身上搜出4.67克安毒以及16.08公克的海洛因，偵訊時，江婦向警方供稱毒品是他在網路上交易的，江婦友人則全稱不知。訊後，警方依毒品罪嫌將江婦送辦，另江婦友人則採集尿液檢體後請回。

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