宣稱「是我的興趣」 搬運工性侵2名少年被判8年

李男上訴二審，聲明醫院鑑定，但他卻又不到醫院，台中高分院駁回上訴。（資料照）

2022/02/19 13:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕高職畢業、擔任搬運理貨工的李姓男子，被控於2017年起，對年僅11、13歲的兩名少年，強制性交7次與乘機性交1次，法院審理時，他坦承犯行，還強調他知道違背少年的意願，「是不對的行為」、「因為在玩，是我的興趣」，「我很後悔」，法院認為他雖是輕度智能障礙，但當時意識清楚，知道行為違法，依對未滿14歲少年犯強制性交罪7次、故意對少年犯乘機性交罪1次，合併判刑8年，可上訴。

李男被控於2017年7月至8月，對未滿14歲少年強制性交7次，令於2018年10月22日中午，在貨車上對另一名熟睡中的未滿18歲少年性交1次，這名少年驚醒後，推開李男逃逸，彰化地方法院一審依上述兩項罪名，各判刑徒刑7年2月、徒刑3年4月，合併執行8年。

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李男以他領有身心障礙證明，聲請醫院對他實施精神鑑定，以及一審量刑過重等理由，上訴二審，聲明援用刑法第19條，因精神障礙或心智缺陷，「致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑」，但他上訴二審，卻又沒有出庭，另外，他聲明醫院進行精神鑑定，但一、二審通知他共3次，他都不到醫院。

台中高分院二審認為，李男雖領有輕度智能障礙的身心障礙證明，但於警詢與檢方偵查時，對檢警問話，都能清楚描述過程，還能提出對自己有利的辯解，一審時還自己承認，他知道沒有經過對方同意，違背對方意願，是不對的行為，「當時因為在玩，是我的興趣」，「我知道這樣很不對，我很後悔」，顯示他犯案時意識清楚，且知道是違法行為。

二審認為，李男三度通知，都不願到醫院接受精神鑑定，也沒有其他證據，可認定李男有精神障礙或其他心智缺陷，影響其責任能力，因此不適用減刑或免除其刑，一審判決並無不當，駁回李男上訴，可再上訴三審。

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