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    首頁　>　社會

    機車附載手拉車翻覆險落海 警消救出駕駛送醫

    馬公第三漁港港邊，發生一起機車附載犁阿架翻覆車禍意外。（馬公警分局提供）

    馬公第三漁港港邊，發生一起機車附載犁阿架翻覆車禍意外。（馬公警分局提供）

    2022/02/19 13:11

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕冷氣團來襲，加上東北季風共伴效應，澎湖入夜冷颼颼，體感溫度低於10度，昨日（18）深夜馬公第三漁港，發生一起機車附載人力手拉車在港邊翻覆，人員被壓在手拉車下方，差點掉落海中，警消據報後馳援現場，將人員救出送醫。

    馬公警分局調查指出，18日晚間11時許，王姓駕駛（68歲）騎乘機車附掛人力手拉車（俗稱犁阿架）載資源回收物，沿馬公市新營路雅霖飯店往澎湖區漁會方向行駛，因不明原因自撞路旁水泥護欄致肇事，造成王姓駕駛被壓在手拉車下受傷動彈不得，隨後路過人車見狀，立即停車救援並報警處理。

    警方接獲報案後，同步通報澎湖縣政府消防局派出救護車到場，將王姓駕駛送三總澎湖分院救醫。因王姓機車駕駛人受傷無法配合酒測，已委請三總澎湖分院抽血檢驗中，但也不排除是瞬間強風導致車輛翻覆。有關違規部分將依規定掣單舉發，如有酒駕則依涉嫌公共危險罪移送澎湖地檢署偵辦。

    由於事發地點位在港邊，犁阿架衝過路旁水泥護欄翻覆，差點連人帶車落海，所幸車輛未繼續下衝，人員被壓在犁阿架下方。相關肇事原因刻由馬公警分局調查釐清，警方在此特別呼籲，駕駛車輛請務必遵守交通規則，注意行車安全，秉持酒後不開車、開車不喝酒，確保民眾生命財産安全。

    馬公警消深夜馳援，將受傷機車駕駛送往三總澎湖分院救治。（馬公警分局提供）

    馬公警消深夜馳援，將受傷機車駕駛送往三總澎湖分院救治。（馬公警分局提供）

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