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    女無照騎車撞傷人肇逃判2個月 高院認「顯有未洽」多判1月

    王女無照騎機車撞傷人，應加重其刑，一審卻僅輕判2月，被台中高分院撤銷改判3月徒刑。（資料照）

    王女無照騎機車撞傷人，應加重其刑，一審卻僅輕判2月，被台中高分院撤銷改判3月徒刑。（資料照）

    2022/02/19 12:10

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市有毒品等前科的王姓女子，出獄僅1個月，就無照騎機車撞傷陳姓女子，之後又肇事逃逸，過失傷害罪應判處1年以下徒刑、拘役或10萬元以下罰金，且「道路交通管理處罰條例」又規定無照駕駛致人受傷，應加重其刑二分之一，不料，台中地院法官竟只判王女徒刑2月，可易科罰金，檢方不服上訴，台中高分院法官也搖頭，認為一審量刑太輕，「顯有未洽」（顯然不恰當），改判徒刑3月，可易科罰金，至於肇事逃逸部分，原審判刑7月，得入獄執行，全案確定。

    判決書指出，有毒品、詐欺、竊盜、侵占等犯罪前科，去年1月才出獄的王女，出獄僅1個月，去年2月無照騎機車，於台中市大里區立元路左轉至甲園街口，未禮讓對向車道直行，導致騎機車陳女撞上骨折受傷，王女逕自離去，台中地檢署依肇事逃逸罪與過失傷害罪起訴，並依據「道路交通管理處罰條例」第86條，無駕駛執照駕車致人受傷或死亡，加重其刑至二分之一的法條，聲明法院對王女過失傷害罪部分加重其刑。

    台中地方法院一審認為，王女無駕駛執照騎乘機車因而致人受傷，應依「道路交通管理處罰條例」第86條第1項規定加重其刑，肇事逃逸部分，屬於「故意犯罪」，王女出獄僅1個月，又再犯此罪名，也應加重量刑，不過，考量她雖未與陳女和解，但坦承犯行、態度尚可，無照駕車過失傷害部分判刑2月，可易科罰金，肇事逃逸罪部分判刑7月，應入獄執行，這部分沒上訴而確定。

    台中地檢署上訴二審，指一審對於過失傷害部分判刑太輕，台中高分院二審法官認為，一審既然認為王女上述無照騎機車而致人受傷的犯行，應「依道路交通管理處罰條例」第86條加重其刑，卻又僅量處2月，屬於最低刑度，原判決「顯有未洽」，應予以撤銷，改判3月徒刑，全案確定。

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