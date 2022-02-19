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    移工自撞倒地不起 用路人紛走避、巡邏警救援

    移工騎電動車自撞路旁行道樹後彈飛倒地不起，其他用路人紛紛走避，所幸竹南警分局巡邏車經過，隨即停下警戒、查看移工傷勢，並通知救護車送醫，避免導致二次事故發生。 （圖由警方提供）

    移工騎電動車自撞路旁行道樹後彈飛倒地不起，其他用路人紛紛走避，所幸竹南警分局巡邏車經過，隨即停下警戒、查看移工傷勢，並通知救護車送醫，避免導致二次事故發生。 （圖由警方提供）

    2022/02/19 11:06

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名35歲外籍移工，18日騎電動車行經竹南鎮頂埔國小前，自撞路旁行道樹後彈飛倒地不起，其他用路人紛紛走避，所幸竹南警分局巡邏車經過，隨即停下警戒、查看移工傷勢，並通知救護車送醫，避免導致二次事故發生。

    警方表示，這名移工於18日上午8點42分，騎電動車行經竹南鎮頂埔國小前，撞擊到路旁行道樹後，連人帶車彈飛倒臥在馬路上，因疼痛無法起身。

    時逢天雨又是上班時段，其他用路人紛紛走避，所幸1分鐘後，竹南警分局大同派出所警員黃鉑鈜與楊苑伶駕駛巡邏車行經該處，見狀隨即以將巡邏車停放事故現場後方作為警戒，並下車查看騎士傷勢，同時連絡救護車到場，並進行交通疏導。

    經警方調查，這名移工沒有酒駕情事，稱因一時分神，才發生自撞事故而受傷倒地，還好事故發生後，員警剛好經過並立即處理，避免發生二次事故，使危害降到最低。

    竹南警分局長廖修鴻呼籲民眾，如發現有其他人車發生交通事故，可協助警戒，立即撥打110報案或撥打119請救護車到場，並詳述案發地點、現場狀況及受傷情形，另可保留行車紀錄器，事後如有需要，能提供協助釐清案發經過。

    移工騎電動車自撞路旁行道樹後彈飛倒地不起，其他用路人紛紛走避，所幸竹南警分局巡邏車經過，隨即停下警戒、查看移工傷勢，並通知救護車送醫，避免導致二次事故發生。 （圖由警方提供）

    移工騎電動車自撞路旁行道樹後彈飛倒地不起，其他用路人紛紛走避，所幸竹南警分局巡邏車經過，隨即停下警戒、查看移工傷勢，並通知救護車送醫，避免導致二次事故發生。 （圖由警方提供）

    移工騎電動車自撞路旁行道樹後彈飛倒地不起，其他用路人紛紛走避，所幸竹南警分局巡邏車經過，隨即停下警戒、查看移工傷勢，並通知救護車送醫，避免導致二次事故發生。 （圖由警方提供）

    移工騎電動車自撞路旁行道樹後彈飛倒地不起，其他用路人紛紛走避，所幸竹南警分局巡邏車經過，隨即停下警戒、查看移工傷勢，並通知救護車送醫，避免導致二次事故發生。 （圖由警方提供）

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