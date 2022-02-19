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    找到了！金獎畫家參賽作品從郵車掉落 騎士撿走「金捲筒」

    陳炳臣作品「銀杏曦春」被郵局丟包，終於失而復得。（記者劉曉欣翻攝）

    陳炳臣作品「銀杏曦春」被郵局丟包，終於失而復得。（記者劉曉欣翻攝）

    2022/02/19 10:43

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕太好了！去年獲得韓國首爾亞細亞美術招待展西畫組金獎的畫家陳炳臣，日前痛訴今年參賽畫作遭郵局丟包，彰化鹿港警方追查是郵車後車門沒關好，才剛開500公尺就掉落，路過機車騎士看到金光閃閃的捲筒立即停車撿拾，警方找回畫作並交還失主，讓陳炳臣開心說，還好來得及參賽，這次將會親送給國藝中心！

    鹿港警分局表示，畫家陳炳臣在本月17日向警方報案，指稱由黃姓友人代寄的參賽畫作「銀杏曦春」，被鹿港彰濱郵局寄到不見，警方獲報立即調閱相關監視器畫面，發現鹿港彰濱郵局確實有將畫作捲筒放上郵車，循著郵車行駛軌跡發現，有名機車男子在郵車經過後，特別把停下來撿東西，非常可疑。

    警方循線找到撿東西的機車騎士，50多歲梁姓男子供稱，他8日晚間8點多路過鹿港鎮中正路的鹿信管理大樓一帶，發現路旁有個金光閃閃的東西掉在馬路上，所以就停車撿東西帶回家，他有打開看看，發現是一幅畫作，並未署名，就把畫作又捲起來放回去，因為沒有看新聞，也不知道這就是畫家所遺失的參賽作品，才未主動歸還，如今吃上官司，非常後悔。

    警方表示，梁男撿到東西，捲筒上有明顯郵局寄送包裹字樣卻沒有歸還或是送交警察機關，訊後以違反刑法侵占遺失物罪移送地檢署偵辦，同時馬上聯絡畫家來取回畫作，爭取參賽時效；陳炳臣看到畫作失而復得，開心的說，感謝老天爺，還好來得及趕上比賽，這次將會親送到國藝中心！

    陳炳臣表示，他會以原畫作參展，他也感謝撿到的民眾，要不然這幾天又下雨，捲筒掉落路面不知道會變成怎樣，如今他重新檢視，畫作完好如初，也確定來得及參賽，由於撿畫民眾涉及侵占遺失物，他會等到官司告一段落，再包給紅包向撿畫民眾致謝。

    陳炳臣說，他的畫作找回來就好了，他不會跟誰求償，但中華郵政現行規定，就算是保值、保價，最高也只賠償5萬元，他認為在電商網購盛行年代，中華郵政應該修改相關規定，才能符合時代需求。

    陳炳臣畫作就是用金光閃閃捲筒寄出，如今重回手上，這次他決定要親自送到國藝中心，不寄了。（記者劉曉欣翻攝）

    陳炳臣畫作就是用金光閃閃捲筒寄出，如今重回手上，這次他決定要親自送到國藝中心，不寄了。（記者劉曉欣翻攝）

    畫家陳炳臣今年參賽作品「銀杏曦春」被郵局丟包，終於失而復得，趕得上參賽。（記者劉曉欣翻攝）

    畫家陳炳臣今年參賽作品「銀杏曦春」被郵局丟包，終於失而復得，趕得上參賽。（記者劉曉欣翻攝）

    鹿港機車騎士看到路旁有金光閃閃的捲筒，立刻停車去撿。（記者劉曉欣翻攝）

    鹿港機車騎士看到路旁有金光閃閃的捲筒，立刻停車去撿。（記者劉曉欣翻攝）

    畫家陳炳臣畫作捲筒寄交鹿港彰濱郵局，郵車後車門整個忘記蓋上，在行駛途中掉出來。（記者劉曉欣翻攝）

    畫家陳炳臣畫作捲筒寄交鹿港彰濱郵局，郵車後車門整個忘記蓋上，在行駛途中掉出來。（記者劉曉欣翻攝）

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