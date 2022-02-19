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    首頁　>　社會

    女騎士闖紅燈被開單 二度追攔警車逼給交代...再GG一次

    女騎士闖紅燈不爽被開單，二度在大馬路上攔停警車逼給交代，被法官判罰3千元。（記者黃佳琳攝）

    女騎士闖紅燈不爽被開單，二度在大馬路上攔停警車逼給交代，被法官判罰3千元。（記者黃佳琳攝）

    2022/02/19 10:13

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕劉姓女機車騎士違規紅燈左轉，被巡邏員警攔下開單後，劉女竟騎車直追警車，二度逼停警車質疑員警也交通違規，員警呼叫支援警力到場，劉女飆駡「神經病」、「干你屁事」，再被依違反社維法送辦，被法官裁罰3千元。

    判決指出，去年11月4日晚間8點多，劉女騎車行經新興區新田路與文橫二路口時，因違規紅燈左轉被巡邏員警攔停開單告發，員警開完單離去後，劉女疑心有不甘，騎車追在員警後方，等員警在苓雅區青年一路與文橫二路口停等紅燈時，劉女擋住去路，質問員警為何違規迴轉。

    員警不理會她，綠燈亮起後直接騎車離去，劉女不死心騎車繼續追，在新田路與文橫二路口再以機車擋住員警去路，員警此時見劉女已出現不理性行為，透過無線電呼叫請求警力支援，支援警力到場後，劉女指著員警的鼻子痛駡「神經病」、「干你屁事」，當場被逮捕送辦。

    劉女辯稱她沒有擋住員警去路，是員警自己也違規心虛逃跑，她雖然有對支援警力說出「神經病」、「干你屁事」，但這是她的口頭禪，沒有要駡人；高雄簡易庭法官勘驗密錄器，確認劉女確實有追車、駡人，但因未達強暴脅迫或侮辱程度的違序行為，因此依違反社維法第85條第1款裁罰3千元，可上訴。

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