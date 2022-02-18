女子酒駕衝警局提告反被法辦 第6次累犯判刑蹲牢房

沈女6度酒駕，被高雄高分院判坐牢。（記者鮑建信攝）

2022/02/18 21:38

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市沈姓女子氣沖沖跑到派出所提告，卻被警員發現她全身酒氣，當場檢測確定超標後，一查前科紀錄傻眼，竟然5次酒駕前科，高雄高分院認為應重懲，判處7月徒刑定讞去關。

判決書指出，2021年2月15日下午1點多，被告沈女在高雄市燕巢區牧場路住處喝啤酒，2個小時後她騎機車抵達深興路岡山分局深水派出所附近，徒步進入派出所要控告他人涉嫌毀損罪。

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不過，承辦員警對談中，赫然發現她全身散發酒味，當場進行酒測，吐氣酒精濃度達每公升0.35毫克超標，依公共危險罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦並起訴。

令辦案人員驚訝的是，沈女酒駕次數驚人，她於2008年首次酒駕，獲緩起訴處分；2014、2015年起，她又連續2次酒駕，被法院論罪科刑。

2019年間，她第3次再犯，被判刑5月，併科罰金3萬元確定，不料沒多久又犯，遭處徒刑6月，併科罰金4萬元確定，2罪併執行刑10月及併科罰金6萬元。

由於檢方不准易科，沈女入監服刑，並於2020年11月初出獄，但她仍未痛改前非，此次是第6次酒駕，連1、2審法官都看不下去，直接判決7個月去坐牢。

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