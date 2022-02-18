為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    有一批iPhone好便宜？女子假代購詐財上千萬 10萬交保

    警方估計張女向40多人詐財，金額逾1000萬元。（記者張瑞楨翻攝）

    警方估計張女向40多人詐財，金額逾1000萬元。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/02/18 13:58

    〔記者張瑞楨／台中報導〕有詐欺前科的張女，謊稱任職於科技公司，可以用低於市價價格取得手機，她上網到處發廣告，吸引網友「揪團」購買，其中，蘋果公司的iPhone手機，每支手機比市價便宜3000元，卻在收款後以廠商供貨不足等說詞，拒絕或延遲交貨，台中市警察局刑事警察大隊本月11日搜索，估計40多人受害，損失金額達1000多萬元，以詐欺、偽造文書等罪名法辦，不過，台中地檢署裁定10萬交保。

    中市警局刑事警察大隊偵八隊去年接獲被害人報案後調查，張女從去年2、3月間起，於臉書等社群中，宣稱自己任職科技公司，可幫忙買到低於市價3000元的iPhone等廠牌手機，起初張女還會正常出貨，藉此取信被害人，許多人拿到手機後，會轉告親友，「揪團」大量訂購，將貨款匯款到張女指定的人頭帳戶，張女也拿到大筆貨款。

    不料，從去年6月開始，張女卻用「廠商供貨不足」等理由，延遲或沒有出貨，其中，損失最大的是一名「揪團」的被害人，購買30多支手機，匯出貨款超過100萬元。

    刑大偵八隊本月11日搜索張女位於雲林縣的住處，現場查扣存摺20多本與現金137萬餘元，警方估計已知40多人受害，金額高達上千萬元，依詐欺與偽造文書等罪名法辦，中檢裁定10萬交保候傳。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    警方於張女位於雲林縣的住處，查獲現金137萬餘元。（記者張瑞楨翻攝）

    警方於張女位於雲林縣的住處，查獲現金137萬餘元。（記者張瑞楨翻攝）

    張女使用的人頭帳戶存摺，以及偽造的代工合約書等證物。（記者張瑞楨翻攝）

    張女使用的人頭帳戶存摺，以及偽造的代工合約書等證物。（記者張瑞楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    代購法拍屋「減價300萬」 老婦心動開225萬支票對方跑了
    2021/08/28 18:48

    代購法拍屋「減價300萬」 老婦心動開225萬支票對方跑了
    連續犯案 千面女騙徒誆代購日本貨詐200多萬被訴
    2017/07/04 12:16

    連續犯案 千面女騙徒誆代購日本貨詐200多萬被訴

    紅樹林稀有度假宅 首購族成家首選
    代購日家電 女詐32人
    2017/04/17 06:00

    代購日家電 女詐32人
    研究生假代購真行騙 被害人另開帳號引君入甕
    2016/08/02 12:53

    研究生假代購真行騙 被害人另開帳號引君入甕

    元大人壽 推台股基金投資型保單
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播