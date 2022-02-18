有一批iPhone好便宜？女子假代購詐財上千萬 10萬交保

警方估計張女向40多人詐財，金額逾1000萬元。（記者張瑞楨翻攝）

2022/02/18 13:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕有詐欺前科的張女，謊稱任職於科技公司，可以用低於市價價格取得手機，她上網到處發廣告，吸引網友「揪團」購買，其中，蘋果公司的iPhone手機，每支手機比市價便宜3000元，卻在收款後以廠商供貨不足等說詞，拒絕或延遲交貨，台中市警察局刑事警察大隊本月11日搜索，估計40多人受害，損失金額達1000多萬元，以詐欺、偽造文書等罪名法辦，不過，台中地檢署裁定10萬交保。

中市警局刑事警察大隊偵八隊去年接獲被害人報案後調查，張女從去年2、3月間起，於臉書等社群中，宣稱自己任職科技公司，可幫忙買到低於市價3000元的iPhone等廠牌手機，起初張女還會正常出貨，藉此取信被害人，許多人拿到手機後，會轉告親友，「揪團」大量訂購，將貨款匯款到張女指定的人頭帳戶，張女也拿到大筆貨款。

請繼續往下閱讀...

不料，從去年6月開始，張女卻用「廠商供貨不足」等理由，延遲或沒有出貨，其中，損失最大的是一名「揪團」的被害人，購買30多支手機，匯出貨款超過100萬元。

刑大偵八隊本月11日搜索張女位於雲林縣的住處，現場查扣存摺20多本與現金137萬餘元，警方估計已知40多人受害，金額高達上千萬元，依詐欺與偽造文書等罪名法辦，中檢裁定10萬交保候傳。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

警方於張女位於雲林縣的住處，查獲現金137萬餘元。（記者張瑞楨翻攝）

張女使用的人頭帳戶存摺，以及偽造的代工合約書等證物。（記者張瑞楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法