男子台鐵車廂內恐嚇殺全車 法官依精神鑑定結果予以減刑

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2022/02/18 12:26

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕40歲古姓男子1年多前搭乘台鐵自強號列車南下，在車廂內突然失控喃喃說著「殺全車廂人」，鐵路警察局台北分局中壢派出所獲報，在中壢站找到古男並將他請下車，古男罹有思覺失調症，精神鑑定結果認為他犯案當下，辨識其行為違法及依其辨識而行為之能力已達明顯減損程度，另審酌古男犯後終能坦承等理由，桃園地院依恐嚇公眾罪判處他有期徒刑2月，並予以緩刑1年。

古男於2020年6月25日上午6點28分，在板橋站搭乘自強號返回苗栗老家，行經桃園路段突然失控，在車廂內喃喃說著「我有能力殺害全車廂的人」、「你們全車都被我綁架了」，情緒看起來焦躁不安，鐵警獲報後在中壢站找到古男並將他請下車。

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家人透露，古男精神不穩且領有重大傷病卡，可能是未按時服藥，加上天氣燥熱、人潮多，才會情緒失控，他過去不曾有傷人紀錄。

古男被依恐嚇公眾罪起訴後，另有醫院精神鑑定報告，鑑定結果指出，古男罹有思覺失調症，犯案當下辨識其行為違法及依其辨識而行為之能力已達明顯減損程度，依「刑法」規定予以減刑，另審酌他犯後終能坦承等理由，判處有期徒刑2月，並予以緩刑1年，可上訴。

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