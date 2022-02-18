為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大逆不道！嫌老父洗澡慢 無業逆子竟點火燒他雙腳

    嫌老父洗澡慢無業逆子竟點火燒他雙腳。（情境照，記者蔡清華攝）

    嫌老父洗澡慢無業逆子竟點火燒他雙腳。（情境照，記者蔡清華攝）

    2022/02/18 12:30

    〔記者蔡清華／高雄報導〕無業的蔡姓男子與雙親長期不睦，出獄返家更成兩老夢魘，不但出手毆打老父，不時以暴力語言恫嚇雙親，甚至嫌老父洗澡慢，竟點火燒他雙腳，致多處灼傷，蔡男被依違反保護令、傷害直系血親尊親屬罪，判處3年2月，可上訴。

    判決指出，原從事洗車業的蔡男前年3月出獄返家，無業居無定所，因經常言詞暴力恫嚇雙親，父母申請保護令，家暴夢魘仍持續發生。

    去年2 月5日與父親發生爭執，即出手毆打父親臉部，造成右眼瘀傷、左臉紅腫2月16日以臺語對父恫稱：「你怎麼不動作快一點？趕快洗澡啦，不然，我就要給你的腳剁掉！」、「我要用油漆油（甲苯）給你噴」、「灌給你死、這樣你才不會到處亂走、亂說話」、「我是一個準備入監的人了，不會讓你倆老好過」。

    接著持罐裝甲苯朝父雙腿噴灑，並以打火機點燃，造成父左膝、右後大腿、右小腿、右手腕、左手肘、左手掌二度燒燙傷，母親在一旁大喊也無力阻止。

    蔡男到案否認點火燒父親雙腳，辯稱，父親患有失智症及被害妄想，當時是父親自己點火燒自己。

    橋頭地院審理，依據高醫、市立凱旋醫對被害人鑑定報告，認為被害人無自殘傾向，且有思考能力，而其被害妄想症狀非無端隨機懷疑他人將加害於其身體。被害人在員警據報抵達現場詢問其上開傷勢來源時，亦對員警稱「他（指被告）給我潑，然後給我用的啦」。

    合議庭採認被告父親與母親的證述，分別依違反保護令、傷害直系血親尊親屬罪，處蔡男3年2月徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    與室友因細故口角糾紛 感化少年遭12人圍毆打斷下門牙
    2022/02/14 13:12

    與室友因細故口角糾紛 感化少年遭12人圍毆打斷下門牙
    打人還要求脫到剩內褲 惡男持棍重擊傷者頭部
    2022/02/07 09:39

    打人還要求脫到剩內褲 惡男持棍重擊傷者頭部

    藍線首席 【大同莊園3】正式公開
    刀刀見骨！宜蘭河濱公園發生情殺案 男子左臂被砍10刀
    2022/02/03 16:26

    刀刀見骨！宜蘭河濱公園發生情殺案 男子左臂被砍10刀
    KTV續攤酒後口角 女子揮舞酒瓶砸傷人挨告
    2022/02/03 09:52

    KTV續攤酒後口角 女子揮舞酒瓶砸傷人挨告

    元大人壽 推台股基金投資型保單
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播