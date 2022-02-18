大逆不道！嫌老父洗澡慢 無業逆子竟點火燒他雙腳

嫌老父洗澡慢無業逆子竟點火燒他雙腳。（情境照，記者蔡清華攝）

2022/02/18 12:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕無業的蔡姓男子與雙親長期不睦，出獄返家更成兩老夢魘，不但出手毆打老父，不時以暴力語言恫嚇雙親，甚至嫌老父洗澡慢，竟點火燒他雙腳，致多處灼傷，蔡男被依違反保護令、傷害直系血親尊親屬罪，判處3年2月，可上訴。

判決指出，原從事洗車業的蔡男前年3月出獄返家，無業居無定所，因經常言詞暴力恫嚇雙親，父母申請保護令，家暴夢魘仍持續發生。

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去年2 月5日與父親發生爭執，即出手毆打父親臉部，造成右眼瘀傷、左臉紅腫2月16日以臺語對父恫稱：「你怎麼不動作快一點？趕快洗澡啦，不然，我就要給你的腳剁掉！」、「我要用油漆油（甲苯）給你噴」、「灌給你死、這樣你才不會到處亂走、亂說話」、「我是一個準備入監的人了，不會讓你倆老好過」。

接著持罐裝甲苯朝父雙腿噴灑，並以打火機點燃，造成父左膝、右後大腿、右小腿、右手腕、左手肘、左手掌二度燒燙傷，母親在一旁大喊也無力阻止。

蔡男到案否認點火燒父親雙腳，辯稱，父親患有失智症及被害妄想，當時是父親自己點火燒自己。

橋頭地院審理，依據高醫、市立凱旋醫對被害人鑑定報告，認為被害人無自殘傾向，且有思考能力，而其被害妄想症狀非無端隨機懷疑他人將加害於其身體。被害人在員警據報抵達現場詢問其上開傷勢來源時，亦對員警稱「他（指被告）給我潑，然後給我用的啦」。

合議庭採認被告父親與母親的證述，分別依違反保護令、傷害直系血親尊親屬罪，處蔡男3年2月徒刑。

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