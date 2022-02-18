白沙、望安警分局長布達交接 備戰年底五合一選舉

澎湖縣政府警察局新任望安、白沙警分局長與主任秘書。（記者劉禹慶攝）

2022/02/18 11:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖年底五合一選舉將屆！警政3大分局2大龍頭易主，白沙、望安警分局長及縣警局主任秘書，今日舉行聯合布達交接典禮，由局長陳宗能主持，縣長賴峰偉與各界貴賓到場觀禮，並感恩警察同仁對於澎湖治安維護的貢獻。

原澎湖縣政府警察局主任秘書林建良，調任鐵路警察局督察長，遺缺由雲林縣警察局斗六分局長蔡進明接任；白沙警分局長潘智強調任彰化縣警察局芳苑分局長，遺缺由新北市政府警察局新莊分局防治組長鍾國楨陞任；望安警分局長廖修鴻調任苗栗縣警察局竹南分局長，遺缺由台北市政府警察局南港分局民防組長童寶賢陞任。

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陳宗能表示，此次調任澎湖縣政府警察局人員均具有豐富內外勤經驗，職務歷練完整，對於警政勤務運作及業務推展，必能在最短時間內全盤掌握。期望新任分局長及各級幹部能夠心懷3大觀念「專業要強、服務要好、效率要高」，把治安工作當志業，與縣民站在一起，以治安為本，以交通為道，做好警政交通、治安工作及維護良好風紀，提供更優質安全環境，讓澎湖鄉親感受更高效率的警政服務。

縣長賴峰偉對於警察局全體同仁，在防疫期間共同齊心抗疫，有效守護縣民安全健康，平時打擊危害環境不法行為，取締毒電炸魚，杜絕毒品，防制詐騙及交通秩序維護，特別表達感謝之意。今年2022澎湖國際海上花火節適逢20周年，期望警察局致力治安、交通秩序維護及為民服務工作，滿足遊客需求。

澎湖縣政府警察局舉行白沙、望安警分局長交接典禮。（記者劉禹慶攝）

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