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    作勢毆打蘭嶼衛生所正妹醫師 男病患違醫療法判刑2個月

    蘭嶼衛生所醫師黃京葦。（資料照，取自蘭嶼衛生所臉書）

    蘭嶼衛生所醫師黃京葦。（資料照，取自蘭嶼衛生所臉書）

    2022/02/18 11:32

    〔記者黃明堂／台東報導〕李姓男子到蘭嶼衛生所求診，對值班醫師黃京葦不滿，接續對黃辦公桌扔擲牛皮紙袋、徒手重拍辦公桌，並作勢毆打。台東地方法院依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

    黃京葦是台北醫學大學畢業，在台中榮總急診醫學科訓練4年，一直夢想做無國界醫療醫師，因為「有聽到蘭嶼鄉親的需要」，在完成急診醫學專科訓練後，2019年遠赴蘭嶼，擔任衛生所醫師。

    判決書指出，2020年6月3日，李姓男子到蘭嶼鄉衛生所醫療大樓就診時，因不滿門診值班醫師黃京葦，竟基於妨害醫事人員執行醫療業務之犯意，接續對黃京葦辦公桌扔擲牛皮紙袋、徒手重拍辦公桌，並對其作勢毆打，以此等強暴方法，妨害黃京葦執行醫療業務。

    檢察官起訴的內容還指李男尚有「將檳榔汁吐在黃京葦辦公桌上」之行為；不過，李男否認這部分犯行，且只有黃京葦於警詢時之單一指訴，基於事實有疑惟利被告之原則，法官未採認這項犯行。

    法官認年近50歲的李男所為，犯醫療法之以強暴方法妨害醫事人員執行醫療業務罪，影響醫療體系運作，更破壞醫病關係，造成醫師黃京葦執業安全受危害，且未與黃京葦調解成立，判處2個月。

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